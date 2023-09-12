貧病無力繳納欠款 行政執行署花蓮分署送暖緩催債

法務部行政執行署花蓮分署日前訪查義務人時發現，有2人分別積欠健保費及牌照稅，因貧病生活陷入困境，無力繳納欠款，花蓮分署啟動愛心關懷，緩催債讓當事人感到暖心。

行政執行署花蓮分署發布訊息表示，家住花蓮市67歲的義務人阿宏（化名）因積欠健保費9000餘元被移送行政執行，花蓮分署書記官訪查時發現，阿宏10年前因意外導致頭蓋骨破裂，至今右頭蓋骨仍凹陷，今年又因跌倒住院2個多月，目前不良於行，須專人照顧，家庭日常開銷僅靠兒子工作每月2萬餘元收入勉強維生。

另一家住秀林鄉69歲李姓民眾，因積欠交通違規罰單、燃料費、牌照稅約26萬餘元遭移送行政執行，花蓮分署書記官現場訪查發現，李男年邁獨居，7年前因罹患動脈瘤而無法工作，目前生活僅靠低收入戶每月7000元的補助款維生。

花蓮分署長王金豐獲悉此2個案後，啟動愛心關懷訪視，除協助阿宏辦理健保紓困、向健保署弱勢民眾通報平台進行通報外，同時也將這2人轉介予張榮發基金會進行後續關懷；6、7日帶領行政執行官、書記官分別前往2人家中表達關懷，並致贈生活物資、月餅及文旦，鼓勵堅強面對，2人也深表謝意。

王金豐表示，行政執行署除了對於惡意欠款不繳之義務人強力執行外，也會轉介其他機關與社會資源，透過公私協力方式，協助面臨困難的民眾度過難關；義務人若生活陷入困境，無力繳納欠款，可主動向花蓮分署聯繫，期盼花蓮分署小小的愛心舉動，能夠化成希望的種子，為弱勢的民眾盡一份心力。