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嫌前車太慢狂按喇叭還超車撞 害婦腦震盪 惡男4罪嫌起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市46歲陳姓男子駕車，不滿前方張姓女子開的小客車速度太慢，不僅在後方狂按喇叭逼車，又強行切進張女前方，結果不慎撞擊張女車頭，害張女腦震盪受傷，事後還肇事逃逸。桃園地檢署依公共危險等4罪嫌起訴陳男。

陳男去年12月10日晚間10點多，行經八德區和平路往介壽路時，因不滿前方張女駕駛的小客車速度太慢，先是在後方狂按喇叭逼車，張女趕緊加速，陳男卻不作罷，從後方加速併行於陳女車輛右側，且仍不斷按喇叭，並突然從外側車道緊逼張女汽車強行切入內側車道，不慎撞擊張女右車頭。

張女被撞擊後導致頭頸部挫傷與腦震盪，但陳男肇事卻未下車察看。八德警分局獲報到場，調閱監視畫面循線拘捕陳男到案。檢方依張女提供的行車紀錄器畫面、診斷證明書及警方提供之監視器畫面，認為陳男觸犯刑法妨害公眾往來安全、強制、過失傷害與肇事逃逸等4罪，將其起訴。

桃園地檢署。記者周嘉茹／攝影
桃園地檢署。記者周嘉茹／攝影

車道 桃園 監視器

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