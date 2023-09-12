柯文哲前幕僚陳信瑜涉貪…用「大水庫」抗辯 起訴還在找單據

民眾黨總統參選人柯文哲前市府幕僚勞動局長陳信瑜，被控2021年4月到2022年10月7次不實核銷特別費2萬多元，又將鏡電視勞檢資料洩漏給民眾黨立委賴香伶、前立委蔡壁如，涉貪汙、洩密2罪，台北地院今天開庭，陳女否認犯罪。

依檢方起訴，陳信瑜以不實公務名義核銷的首長特別費不法所得是2萬2656元，陳女今天出庭作無罪答辯「我不認罪！」，表示會請律師提供資料給法官參考。

陳信瑜的律師王仁聰表示，陳信瑜的支出都用於公務，沒有虛報的問題，還稱陳信瑜到現在都還在找一些消費的單據，有些支出陳女自己花錢卻沒有申報，符合司法實務上所謂的「大水庫」理論。

王仁聰說，檢方指陳信瑜洩漏勞檢資料，這些資料與政府資訊公開法規定無涉，勞動局對鏡電視的勞檢資料早於2022年3月14日即知悉，陳女行為沒有讓勞檢困難，陳女不該當犯罪。

檢察官起訴，陳信瑜小至家用下廚食材大至女兒的外套、個人日常保健品、鞋墊、染髮劑、洗髮精，全部假借公務之名核銷。

檢方指出，陳信瑜7度不實核銷特別費中，6次集中在2020年、一次在2021年，主要消費地點為新北市林口住家附近，另有在高雄市的聚餐，核銷性質私人聚餐一半、各式生活消費一半。

檢方查出，2020年4、5月陳信瑜多次在住家附近家樂福超市、三井OUTLET、老四川麻辣火鍋、康是美消費，母親節時則前往高雄市台鋁韓式燒肉聚餐，周日休假也返回高雄與家人至苓雅區無老鍋消費，事後都以公帳核銷。

2021年10月28日休假，陳信瑜最後一次在台北市信義區永心鳳茶消費627元，利用隔天與郭姓市政顧問餐敘名義核銷。

此外，檢方指陳信瑜2022年3月配合蔡壁如將同仁彙整的「鏡電視爭議檢查概要」檔案以LINE傳送給蔡，蔡取得檔案，與賴香在立法院民眾黨團辦公室舉行「政治力介入鏡新聞 NCC主委護航到底」記者會，並公布資料，陳女犯洩密罪。