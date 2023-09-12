海陸中尉排長樹下身亡…家屬質疑死因不純 告別式前衝旅部潑汽油求真相

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長，日前被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下，家屬質疑死因不單純，鄭姓中尉預計19日舉辦告別式，但鄭父心情激動，今下午2點跑到陸戰隊99旅大門口，朝自身潑灑汽油，另一手則拿著打火機，揚言點火追求真相，衛哨發現後立即制止，已將鄭父送往802總醫院，目前情緒已經穩定。

據了解，鄭父是不滿軍方處理方式，加上對於無法處理兒子情緒感到自責，今中午跟家人交代一些事情後，開車前往林園區旅部大門口，朝自身潑灑汽油，一手拿著打火機，後來衛哨發現後，從後方制伏鄭父。軍方接獲消息後，由旅部指揮官出面安撫鄭父情緒。

目前鄭父已送往802總醫院，記者致電鄭姓中尉胞姊，鄭姊情緒激動，稱她剛趕到醫院，正在了解父親狀況。

本月5日清晨6時左右，陸戰隊九九旅官兵不見鄭姓排長，所有官兵遍尋營區，最後在兵舍後方發現鄭懸吊在大榕樹上，雖立即救人，但已無生命跡象。軍方隨即通報高雄憲兵隊及警方，軍、警人員現場勘查，發現鄭當時懸吊位置離地面近5公尺高，研判輕生。

國防部長邱國正在案發後南下高雄海陸99營區了解事發經過，在營區外攔下即將離開的鄭男父母座車，向坐在駕車的鄭父說，「過來和大家致個歉，因為發生在營區內」。

鄭男母親下車後，一看到邱國正即下跪拜託邱要調查兒子的死亡真相，邱見狀邊扶起鄭母邊說，他代表國防部和所有官兵，向家長表達所有誠意，你們列出的問題，我給答案，而且答案一定有佐證資料。

鄭父對邱說，我們就是要真相，邱說，我們會朝這方面努力，鄭母對邱哭訴，「非要這樣把他逼死，他犯了什麼錯嗎，我要真相！」

邱安撫家屬，盼家屬把心放平靜不容易，雖然對家長來說是一個苛求。鄭父說，一個孩子在這裡，變成這樣；邱當下以過來人說，「我也是年輕這樣過來，到部隊後，年輕或期別高的，不但不教我，還修理我，我也受不了，這裡會給各位一個答案」。

邱並強調，既然是國防部的同仁，站在大家長的分上，一定會把事情釐清，給家長一個很好的交代，毫無遺憾，「你們的疑問我會講清楚」。

檢方日前安排復驗，鄭姓中尉死亡原因仍為不祥，為何死亡的真相還未出爐，鄭父卻選在兒子告別式前夕跑到旅部陳情，所幸即時被衛哨制止，未造成傷亡。

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