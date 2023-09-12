許宗力「散沙說」引律師反彈 法扶預算浮濫再成焦點

司法院新聞及法治宣導處處長陳婷玉、憲法法庭書記廳廳長楊皓清8月30日上任，今首度出席司法院例行記者會，說明近月司法院重大政策與憲法訴訟法施行狀況。記者王宏舜／攝影

電視劇「八尺門的辯護人」引起不少討論，而劇中演員李銘順所扮演的角色在法庭上穿著鑲綠邊的法袍，是公設辯護人，一般人較陌生，但公辯可能成為國民法官案的救火隊？

司法院長許宗力9日參加律師節活動時，脫口「辯方在國民法官案件的表現，是一盤散沙」引發議論，全國律師聯合會今也聲明，呼籲要求合理計付國民法官法案件的「律師酬金」。因司法院日前表示將研議協助半官方的法扶基金會在法扶律師團隊中組成專門承接國民法官案件的任務編組，司法院今日例行記者會上，遭質疑法扶預算浮濫。

新聞及法治宣導處長陳婷玉今表示，國民法官法是司法院非常重要的政策，目前已審結7件，司法院對每起案件的判決都高度關注，檢辯實力不對等的問題，並不是許宗力院長對哪一案特別關注，而是各界觀察到的現象，包含律師界也提出這方面的意見。

陳婷玉說，律師界認為官方與私人投注規模差距很大，經過訓練的檢察官可以充分展現團隊成果，律師方面則像單打獨鬥、勢單力孤，司法院因此積極研議如何解決此現象，否則對國民法官長期發展有負面效應。

是否在法扶基金會成立國民法官專職團隊？牽涉到法扶預算的增加，陳婷玉說這還在研議當中，未定案。除了法扶基金會外，司法院也積極培訓公設辯護人，在一般律師接案意願不高下，透過公設辯護人能在國民法官案件上提供優質的辯護。

法扶基金會預算連年增長，司法院從2004年至去年10月底為止，共捐助了37億9500萬元、業務運作經費162億8674萬元，合計200億8174萬元。司法院在2023年度編列預算數為基金2千萬元，業務運作經費14億2480萬元，合計為14億4480萬6000元。但數據顯示，用在「被害人身上比例連15%都不到」，有律師直言司法院再把錢投注給法扶「搞錯重點」。

另一名女律師說，曾有犯罪被害人求助法扶遭拒，理由是「起訴了有檢察官幫忙」，她斥依這種邏輯，告訴人都不能請法扶，「檢察官要是都這麼認真的話就好了」，不然就是以「被害人有犯罪被害人保護協會可幫忙」推拒。

在記者會上，有媒體詢問法扶的資源分配嚴重失衡，如販毒者可以申請法扶，受害人或弱勢卻不見得能申請，若因國民法官法又在成立專職團隊，等於是疊床架屋增加預算，匪夷所思。有媒體直言法扶幾乎從未整頓，等於是最大的民間律師事務所，司法院讓法扶「隨便生長」，與成立目的背道而馳。陳婷玉強調研議還沒有定案，司法院有監管委員會監管法扶業務，歡迎各方提出問題來檢視、改進。

憲法法庭書記廳廳長楊皓清今在例行記者會上報告，憲法訴訟新制自去年施行至今，相較於2022年，2023年迄今新收案量減緩，終結案量持平。作成實體裁判的比例提高，行言詞辯論並作成判決的比例也提高。今年度已有14號判決，多數獲三分之二以上大法官支持。