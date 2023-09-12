台大實驗室火災肇因 北市鑑定會獲結論送警偵辦

台大實驗室於8月中旬時起火爆炸，致現場多人受傷。聯合報系資料照／記者廖炳棋翻攝

台灣大學化工系實驗室8月中旬發生火災釀多人受傷。台北市消防局今天表示，為調查事件肇因和鑑定工作，特別召開火災調查鑑定會進行研討，會中已獲初步結論並送警方後續偵辦。

消防局發布新聞稿表示，日前台大化工系實驗室發生火災，造成多名學生受傷送醫，為辦理火災原因調查與鑑定工作，昨天已召開「112年第3次火災調查鑑定會」，研討這起火災事故原因。

據了解，會中對於火災肇因和相關鑑定情形，都已獲初步結論，相關結果已移送警方進行後續偵辦。

消防局說，為感謝火災鑑定會委員近年來鼎力協助北市火災調查工作，局長莫懷祖會中也頒發「112至113年火災鑑定會委員聘書」，期勉局內消防人員能從委員們的寶貴經驗中學習借鏡，展現專業、科學、具公信力的火災調查能力。

為鑑定特殊火災案件或受司法機關囑託的火災案件，消防局說，在民國88年創全國之先特邀13名跨領域專業背景的專家學者，共組成「台北市政府消防局火災鑑定會」，成員來自消防、刑事、鑑識、電力、建築、化學、機械、工業安全、土木或結構、法律等領域，盼讓北市整體火災調查鑑定工作更具專業及公信力。

消防局指出，鑑定會成立迄今已參與多起重大社會矚目案件，包含松江路鋰電池火災、華西街民宅火災、林森錢櫃KTV火災及近期台大實驗室火災等火調工作。

同時，還不遺餘力指導消防局火災鑑定實驗室開發新鑑定技術，首創「碳氫化合物燃料鑑定方法」，成為全國唯一能鑑析氧化性自然發火物質的火災鑑定實驗室，相關研究成果已刊登於111年第4季國際縱火調查人員協會期刊（Fire & Arson Investigator Journal）。