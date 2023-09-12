十軍團排長嗆輔導長 行為不檢慘丟飯碗求償340萬也被駁
時任陸軍第10軍團1名中尉排長莒光課點名未到，被輔導長要求寫報告他竟以「沒什麼好改進的」、「要針對我，我也不會客氣」，軍方以他行為不檢記過2次，排長無法繼續當兵對輔導長求償340萬元；法院認為，排長確實不檢，難認輔導長有侵權，判處駁回，可上訴。
排長主張，他2021年11月5日因莒光課點名未到，並已向輔導長說明中午擔任打飯班可補休至下午2點30分，對方卻仍要他寫報告，自己就寫下「你輔導長要針對我，我也不會客氣」等語，經輔導長向上級告知，指揮部就以他行為不檢記過2次，無法繼續當志願役。
排長還說，輔導長對他提告恐嚇也經檢方不起訴，另多次因攜帶檳榔、站哨問題被輔導長舉發，因而承受同袍非議、輿論壓力，連同日後無法服役、精神賠償等，一共向輔導長求償340萬元。
輔導長抗辯稱，排長在報告中寫的文句，經指揮部調查認定違反國軍風紀規定「行為不檢」，經排長向國防部陸軍司令部申請審議、提行政訴訟都被駁回，可見他確實不檢，另有關對方帶檳榔、站哨問題，也都是違反軍紀，向上級報告並非侵權。
台中地院勘驗排長的報告書，發現他寫下「改進作法：沒什麼好改進的，擺明就是找我碴」、「精進做法：輔導長要是再持續性地針對我，我也不會跟你客氣」。
法院指出，排長莒光課點名未到，輔導長本應有調查職責，且排長不在報告說明始末，還以逾越長官部屬應有分際、禮節的文句，嚴重破壞軍紀，自屬「言行不檢」，被記過2次也是他自身行為招致，難認輔導長有故意侵權。
另外，排長攜帶檳榔、未帶衛哨上哨部分，經查證也屬實，同樣難認輔導長有故意侵害他名譽權，認為排長求償無理由，判處駁回。
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