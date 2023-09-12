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14人涉賭博洗錢43億判無罪 二審大逆轉改判12人有罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

大陸U盾示意圖。記者林保光／攝影
大陸U盾示意圖。記者林保光／攝影

葉姓男子等14人在高雄美術館特區豪宅架設水房，協助賭博網站洗錢，經手金流高達43億新台幣，葉男等人被檢方依賭博、組織犯罪等罪起訴，但涉案人被法院認定罪證不足全數判無罪，檢方不服上訴，高等法院高雄分院上午大逆轉，其中葉姓被告等12人改判有罪，各處6月至1年不等有期徒刑。可上訴。

葉男2019年8月起，與翁姓男子等14人成立「高雄金沙水房」，葉先以每月幣1000至1500元不等代價，租用大陸金融帳戶及U盾，再以3萬至5萬元價碼，聘請張姓男子等人協助洗錢。

同年10月23日，檢警辦案人員在高雄市鼓山區美術館大舉搜索水房，查獲支付平台系統，粗估葉男從水房架設起至被警方查獲為止，經手金流高達人民幣9億7709萬6806元（約新台幣43億9693萬元），從中賺取手續費約人民幣899萬7182元（約新台幣4048萬元）。

葉嫌等人被依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博及頂替人犯罪起訴，但橋頭地院認為檢方所提證據，認為不能僅憑自白就作為有罪判決唯一證據，因檢方未提出相關補從證據，無從認定葉男取得的U盾是冒名或以假名申請開立，涉案人等全判無罪。

檢方不服上訴高雄高分院，合議庭今上午宣判，認定葉男等人參加水房工作群組，掌握旗下員工的差勤跟日常經營狀況，確實有共同營運水房的行為。

另外，水房使用的金融帳戶，都是葉男向不詳對象租用而來，符合洗錢防制法所舉例示「以不正方法取得金融帳戶」類型，且葉在偵訊、一審訊問時，都稱水房款項為賭博金流來源，後來又改口稱不知金流去向，供述有不一的情況。

合議庭認為，葉男經營的水房與營運狀況，都與一般金融機構或經登記註冊的支付公司有別，且涉案12人經濟狀況、收入與經手金流明顯不相當，難認水房所收付款項具合理來源。最後認定葉等12人觸犯特殊洗錢罪，分別量處徒刑6月至1年不等有期徒刑，只有2人維持無罪，仍可上訴。

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