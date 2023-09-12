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彰化男夥友持玩具槍搶遊藝場 得款3萬卻付出慘痛代價

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣吳姓男子在去年夥同友人強盜電子遊藝場，台中高分院今駁回上訴，維持原判。圖／本報資料照
彰化縣吳姓男子在去年夥同友人強盜電子遊藝場，台中高分院今駁回上訴，維持原判。圖／本報資料照

彰化縣吳姓男子因缺錢花用，去年7月間夥友人持玩具槍搶一家電子遊藝場，得款3.27萬元，二人遭警方循線查獲，一審分判二人4年8月、4年6月徒刑，二審今宣判，駁回上訴，維持原判。

判決指出，吳姓男因缺錢花用，在去年7月27日晚間10時許，與另名友人合意強盜呂姓男子經營的電子遊藝場，吳男先在同日騎機車載友人前往彰化縣一家檳榔攤，由吳取得外觀與真槍相似，但無殺傷力的空氣槍一把，再返回吳男住處，由友人換穿吳的服裝變裝後，吳將槍交給友人。

二人做好準備後，前往電子遊藝場場外，等待下手時機，同年月28日凌晨零時許，吳男坐在遊藝場外的機車上把風，由友人持槍、黑色袋子進入遊藝場內，舉槍指著櫃台人員恫嚇「錢拿出來、都裝進袋子裡」。

櫃台人員不敢抗拒，將抽屜內的3.27萬元放到黑色袋子內，吳男友人隨後逃出，搭乘吳男機車騎回住處，朋分贓款，警方據報抓人，查扣涉案贓證物，其中6800元贓款發回被害人。

一審認定，二人涉犯攜帶凶器強盜罪，判吳4年8月徒刑、吳男友人4年6月徒刑，全案上訴台中高分院後，今天宣判，駁回上訴，維持一審原判，可上訴。

贓款 強盜

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