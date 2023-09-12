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高虹安論文侵權案出庭！她搭計程車抵達 面對提問「反應曝光」

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論文侵權案高虹安搭計程車出庭！問豪宅名車 她點頭不語快速步入

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安被資策會自訴抄襲與同仁共同發表的期刊論文重製在博士論文中，違反著作權法；台北地方法院日前傳喚高虹安出庭，她以議會議事為由請假，法官重新改訂庭期，要求高虹安今天上午出庭進行調查程序。高虹安上午搭計程車抵達台北地院，她快速步入法庭，面對大批媒體詢問完全不發一語。

新竹市長高虹安上午搭計程車抵達台北地院，快速步入法庭，面對大批媒體詢問完全不發一語。記者曾原信／攝影
新竹市長高虹安上午搭計程車抵達台北地院，快速步入法庭，面對大批媒體詢問完全不發一語。記者曾原信／攝影

事實上，法官上月29日曾經傳喚高虹安出庭，但她以新竹市議會當天要舉行臨時會議為由，檢附議會發函市政府的公文為據，遞狀請假，法官同意改期開庭，不過，據調查，依新竹市議會臨時會議紀錄，高虹安當天無此公務行程。

由於高虹安的市長身分受矚目，為維護法庭秩序順暢，避免不必要事端，法院已囑法警室加派人手維安。截至昨天下班前，法院收發室並未收到高虹安要再次請假的書面狀子或相關訊息。

審理著作權法一案，法官今年3月21日傳喚自訴人即資策會調查，資策會委任律師陳家輝、周宇修出庭；庭畢，陳家輝表示，高的論文有重製、改作的問題，造成資策會權利受到侵害。

資策會2022年10月提對高虹安自訴，主張高虹安與資策會同仁發表的兩篇期刊論文著作權屬於資策會，高卻抄在論文中。

資策會認為，高虹安的博士論文包含文字、圖片、表格、公式都複製2017年的兩篇期刊論文，一篇重製約八成，另一篇重製約三成，不過，高虹安否認侵權，認為著作權法案因去年選舉而起，選後恩怨應可放下。

高虹安上午搭計程車抵達台北地院，她快速步入法庭，面對大批媒體詢問完全不發一語。記者林孟潔／攝影
高虹安上午搭計程車抵達台北地院，她快速步入法庭，面對大批媒體詢問完全不發一語。記者林孟潔／攝影

高虹安

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