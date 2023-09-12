賽鴿協會涉賭案遭送辦 南檢警續查涉「人頭鴿舍」牟利

台南麻豆某賽鴿協會涉賭案遭送辦，台南檢警續追查發現涉嫌「人頭鴿舍」牟利，全案依法送辦。記者謝進盛／翻攝

台南檢警今年6月查獲麻豆區某賽鴿聯合會涉嫌聚眾賭博及違反動物保護法案，檢警續追查，該鴿會有內、外帳冊，發放獎金金額不到公布4成，每年訛詐至少2000萬元，檢警再次持搜索票同步查緝涉案16人到案，均矢口否認，經法院諭令莊姓主嫌30萬元交保，其餘5至20萬元不等交保。

台南地檢署6月16日指揮南市警方，持搜索票查獲麻豆區某賽鴿聯合會涉嫌聚眾賭博及違反動物保護法案，查扣參賽賽鴿734羽並責付鴿會及參賽鴿舍保管，發現會員鴿舍高達近百個。

檢方陸續指揮警方及南市動物防疫保護處針對參賽會員鴿舍執行聯合稽查，發現多處鴿舍竟未善盡保管責任，扣案賽鴿均不知去向。

經比對扣案帳冊、會員名冊、總檢檢鴿照片等相關證物，發現鴿會竟有內、外帳冊，除實際發放獎金僅於公布收注賭金3至4成，每季主要獲得獎金會員均鴿會所使用人頭鴿舍，且多為家族成員，而檢鴿照片有多隻問題賽鴿，明顯無幼檢輪印且環號不符，亦有虛擬鴿舍資格賽成績有異，曾有會員發現質疑。

檢警見時機成熟，本月5日持搜索票同步前往嘉義市西區、嘉義縣六腳、民雄、水上鄉、雲林縣北港鎮、南市下營、六甲、大內、西港、佳里、安定區等地搜索，將鴿會幹部及人頭鴿舍成員共16名傳喚到案，起出112年夏季賽獎金分配表、現金31萬元等相關涉案贓證物。

檢警掌握，該賽鴿協會詐騙金額每年2000至3000萬元，公布總賭金2年4億多，其實吹牛放大，為吸引更多賭客來下注。不過16人到案避重就輕， 矢口否認。

檢警詢後依詐欺、賭博、組織犯罪防制條例案送辦，聲押63歲莊姓主嫌及莊姓會計，經法院裁定30萬元、5萬元交保，其餘分別以5至20萬元交保。