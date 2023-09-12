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獨／拆東南水泥儲料槽毀雙鐵 近億天價賠償獲緩起訴
高雄左營去年4月初東南水泥進行高塔拆除工程，因施工不慎壓損高壓線路，造成雙鐵被迫停駛，影響近13萬人次清明返家，而網路流傳事發當時怪手司機驚險逃生影片，不禁讓人聯想前年高塔拆除才發生過一死慘劇。檢方日前偵結，東南水泥付出近億元誠意賠償且這起事故無人傷亡，獲緩起訴處分。
去年4月1日下午3時57分許，拆除工人逕以大鐵球朝一側已遭開洞破壞的桶槽重擊，而桶槽結構經怪手連敲幾聲後，瞬間崩壞，怎料，高52米如巨型高塔的水泥儲料槽，卻朝非預期方向坍塌，而45歲曾姓怪手司機彷彿有預感似的拚了命逃出駕駛艙，驚險瞬間的影片，在網路上被人熱搜轉發，掀起熱議。
所幸，怪手司機逃過一劫，這起嚴重工安疏失，並無人員傷亡。
不過，桶槽傾倒時，因不慎壓毀路旁台電高壓電塔，扯斷高壓電纜線，造成電力供應中斷，不僅台鐵楠梓站至新左營站雙向停駛，就連高鐵列車左營站至台南站也動彈不得，當天正值清明連假前夕，雙鐵疏運節奏被打亂，數萬名旅客行程受阻，怨聲載道。
據悉，這件東南水泥儲料槽拆除工程，承攬工程人為炯德營造李姓負責人，再承攬工程人為翔成工程葉姓負責人，而監工由炯德營造林姓員工擔任負責人。起訴書中，李、葉、林三人被列為被告，應訊時坦承不諱，明知應依循核定施工計畫書進行拆除，竟貪圖方便，共同變更以一次性傾倒工法拆除。
檢方指出，炯德營造先後給付近億元賠償金達成和解，分別高鐵6000萬元、台鐵748萬8661元、台電1347萬7342元、高市府300萬元及台南市府120萬元，均已賠付完畢，檢方以緩起訴處分終結，李、葉、林三人於緩起訴處分確定半年內，須分別向公庫支付50萬元至15萬元不等罰金。
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