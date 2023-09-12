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獨／拆東南水泥儲料槽毀雙鐵 近億天價賠償獲緩起訴

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

當天高雄東南水泥廠煙囪倒塌損及高壓電塔導致高鐵左營站至台南站運輸中斷，衝擊連假疏運交通，左營高鐵站廈內外大排長龍，乘客轉接駁車到台南再搭高鐵北上。報系資料照
當天高雄東南水泥廠煙囪倒塌損及高壓電塔導致高鐵左營站至台南站運輸中斷，衝擊連假疏運交通，左營高鐵站廈內外大排長龍，乘客轉接駁車到台南再搭高鐵北上。報系資料照

高雄左營去年4月初東南水泥進行高塔拆除工程，因施工不慎壓損高壓線路，造成雙鐵被迫停駛，影響近13萬人次清明返家，而網路流傳事發當時怪手司機驚險逃生影片，不禁讓人聯想前年高塔拆除才發生過一死慘劇。檢方日前偵結，東南水泥付出近億元誠意賠償且這起事故無人傷亡，獲緩起訴處分。

去年4月1日下午3時57分許，拆除工人逕以大鐵球朝一側已遭開洞破壞的桶槽重擊，而桶槽結構經怪手連敲幾聲後，瞬間崩壞，怎料，高52米如巨型高塔的水泥儲料槽，卻朝非預期方向坍塌，而45歲曾姓怪手司機彷彿有預感似的拚了命逃出駕駛艙，驚險瞬間的影片，在網路上被人熱搜轉發，掀起熱議。

所幸，怪手司機逃過一劫，這起嚴重工安疏失，並無人員傷亡。

不過，桶槽傾倒時，因不慎壓毀路旁台電高壓電塔，扯斷高壓電纜線，造成電力供應中斷，不僅台鐵楠梓站至新左營站雙向停駛，就連高鐵列車左營站至台南站也動彈不得，當天正值清明連假前夕，雙鐵疏運節奏被打亂，數萬名旅客行程受阻，怨聲載道。

據悉，這件東南水泥儲料槽拆除工程，承攬工程人為炯德營造李姓負責人，再承攬工程人為翔成工程葉姓負責人，而監工由炯德營造林姓員工擔任負責人。起訴書中，李、葉、林三人被列為被告，應訊時坦承不諱，明知應依循核定施工計畫書進行拆除，竟貪圖方便，共同變更以一次性傾倒工法拆除。

檢方指出，炯德營造先後給付近億元賠償金達成和解，分別高鐵6000萬元、台鐵748萬8661元、台電1347萬7342元、高市府300萬元及台南市府120萬元，均已賠付完畢，檢方以緩起訴處分終結，李、葉、林三人於緩起訴處分確定半年內，須分別向公庫支付50萬元至15萬元不等罰金。

東南水泥拆除閒置儲庫時發生工安意外，高塔倒塌扯斷一旁的高壓電線，造成雙鐵停駛，影響近13萬人次。報系資料照
東南水泥拆除閒置儲庫時發生工安意外，高塔倒塌扯斷一旁的高壓電線，造成雙鐵停駛，影響近13萬人次。報系資料照
高雄市東南水泥拆廠工程同一地點4個月內接連2次重大工安意外，廠商草率施工出包，過程中監督、把關機制是否失靈，是當時全民關注的焦點議題。報系資料照
高雄市東南水泥拆廠工程同一地點4個月內接連2次重大工安意外，廠商草率施工出包，過程中監督、把關機制是否失靈，是當時全民關注的焦點議題。報系資料照
東南水泥舊廠拆除案出包，東泥董事長陳敏斷（左三）當晚出面鞠躬致歉。記者王昭月／翻攝
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東南水泥拆廠事故畫面。報系資料照
東南水泥拆廠事故畫面。報系資料照
東南水泥拆廠儲槽倒塌撞擊台電鐵塔意外，反映出長期處於拚命、趕工、搶暴利的台灣工程文化。報系資料照
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台南 高鐵 影片

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