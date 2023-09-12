大直案開放返家挨批沒誠意 受災戶：對比惡狼基泰「高下立見」

北市大直坍塌案發生多日，最為嚴重「5樓變4樓」建物，建管處今起安排大直街94巷1弄1至9號2樓以上住戶可入屋取物。一名住戶大罵「不是說會對我們做最好的安排？」更指基泰建設會派搬家公司讓他們慢慢搬家，北市府卻只給3次的20分鐘且還要依安排時間，兩邊誠意高下立見，「你真的不能怪受災戶，雖然知道基泰是一匹惡狼，但還是慢慢導向基泰。」

住戶陳小姐今指出，終於等到可以進去拿東西了，建管處跟技師進去看驗後說，確認安全無虞，卻安排每戶進去只能20分鐘，批「你們的人進去檢查的時間都不只20分鐘了，為何只給我們20分鐘？不是說會對我們做最好的安排？」

她表示，目前賠償看不到影子，已經沒有家了，我們房屋裡面的東西都是我們的身家財產，能多拿一些我們就損失少一些。只排兩天是搞什麼鬼？不是應該多排時程讓大家盡量輪流進去拿東西嗎？

陳小姐不滿地說，蔣萬安說什麼以人身安全為第一優先考量，市政府的第一優先考量根本就是「怕事」，完全不為我們受災戶著想，你20分鐘是要拿什麼東西，有些地方可能要撬開，有些物品可能要裝袋裝箱，還要拍照損害證據，之後才能索取賠償，你們卻只給我們20分鐘，還只能進入3次？大酸「給你20分鐘進你家，你自己進去拿拿看好不好？」

她直言，更何況還要拍照存證？一句危險建築、人身安全就可以賭死我們？然後安排個兩天就再也不用管我們了？這就是台北市政府的安排嗎？就因為這不是你家，就干你屁事。有讓你進去就很好了的態度真讓人噁心。

陳小姐說，「一夜之間，家沒了，我們驚慌受怕的逃出來，什麼東西都來不及拿，大家心心念念了那麼久，還不讓我們好好拿東西，是要逼死我們嗎？屋內的東西對我們來說是這輩子珍貴的心血，對你們來說是屁！」

她喊話市府，「蔣萬安可否拿出誠意來，安排加開取物時程，拉長時程，讓大家能好好拿東西。」什麼狗屁人身安全考量，什麼極高的風險，根本是你市政府怕事；市政府龐大的官僚體系怕東怕西，最後犧牲我們這些小蝦米受災戶的權利，這就是官，「台北市政府真的不知民間疾苦。」