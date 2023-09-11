影／妄認樓上鄰居出噪音2刀殺死他 請求交保：出去生命會長一點

許姓男子認為住樓上的黃姓住戶長期製造噪音，害他失眠，去年9月2日晚間趁黃下樓倒垃圾，拿水果刀猛刺致死，許殺人後開車逃往碧砂漁港棄車，人躲在浮動碼頭暗處，在海裡泡整夜直到天亮才被發現逮捕。基隆地方法院依殺人罪判許14年徒刑，台灣高等法院今開延押訊問庭，他懇求交保稱「出去生命會更長一點」。

警方調查，黃姓死者（68歲）當晚8點多自住處下樓倒垃圾，在社區門口遭跑船退休的許姓男子（67歲）持刀正面砍殺2刀，倒臥血泊，傷勢集中在胸、頸，大量失血不治。

許行凶後駕車逃逸，調閱監視器追查，車子被棄置在八斗子碧砂漁港旁，但人不知去向，一度懷疑畏罪跳海，但在許家中找到染有血跡凶刀。隔天上午6點多，有民眾發現許在一處浮動碼頭船板下方躲藏，胸部以下都泡海中，只有頭露出來，雙手拉住上方的輪胎撐著，員警獲報逮人。

警方和海巡人員到場時，許說「我快撐不住了，沒力氣了」，海巡人員將他拉上岸，警方戒護由救護車送醫，僅有失溫並無大礙。

許表示，因黃常在樓上讓地板發生震動，害他睡不著覺，心情很差，長期以來和黃多次口角，這回又吵了一架才殺人。

基隆地院認為許姓男子近來受精神疾病影響，對聲響極為敏感，不易成眠、動輒暴怒，並固執己見，因堅持是黃姓死者製造噪音干擾，埋下殺人動機，惡性不輕。黃姓死者生活正常，並未製造聲響，竟遭許「妄認、誤解」，好端端下樓倒垃圾卻飛來橫禍，慘遭砍2刀奪命，令人扼腕不忍。

考量許多次懺緩，並願將僅有財產、名下所有基隆市北寧路2樓房屋過戶給被害人家屬賠償，基院並非全無悔改之意與彌補之心，判他14年徒刑。

因羈押期限26日屆滿，高院今開訊問庭，並詢問5日送台大醫院鑑定是否已經完成。許姓男子表示他身體外觀雖看不出來，但「剛剛差點暈倒」，這7、8年來每天都要吃廿多顆藥，吃了「一拖拉庫（台語）」，身體隱隱作痛。許說他對身體不抱希望，希望能捐出大體讓台灣醫界研究看看，「不要送柬埔寨」。