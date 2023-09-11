4約僱人員涉圖利廠商遭起訴 新北市府盼勿枉勿縱

新北市政府水利局進行環境維護招標案，有廠商借用同業名義圍標，翁姓等4名約僱人員涉嫌圖利廠商遭檢方提起公訴。水利局表示，盼勿枉勿縱，靜待法院後續審理。

新北地檢署指出，張姓景觀設計公司負責人參與水利局淡水河系新北市轄段環境維護工作採購案招標，採購案均採單一廠商以得標1區為限。張姓男子涉嫌借用同業名義，以圍標方式標下部分年度的採購案品項。

檢方調查，翁姓女子等4名約僱人員明知張男有圍標情形，卻未依法採取向有關單位陳述意見或終止契約、解除契約等改正措施，涉嫌在「查驗記錄」等公文書上填寫不實廠商內容，並幫助廠商完成核銷程序，圖利金額約新台幣43萬餘元。

新北地檢署日前偵結，依公務員對於主管事務圖利罪嫌，及公務員登載不實公文書等罪嫌將4人提起公訴。

水利局表示，此案相關人員111年4月遭廉政署約談，以及檢察官複訊後交保。水利局立即召開考績會進行懲處並調整職務。針對此案起訴部分，將秉持勿枉勿縱立場，以及「不掩飾、不庇縱」態度，靜待後續法院審理。