知名賽鴿飼料商非法輸入中國藥粉製偽藥 5年獲利893萬元
知名賽鴿飼料品牌耐久能在台代理商楊姓負責人非法從中國大陸輸入白藥粉、黃藥粉，夥同劉姓副總、張男將藥粉製成「呼吸道複合感染粉」等4種動物用偽藥販售，5年不法獲利893萬多元，彰化地方法院依違反動物用藥品管理法將楊姓負責人等3人判處1年8月到1年2月不等徒刑及罰金。
判決書指出，楊男未向中央主管機關行政院農業委員會申請檢驗登記核發許可證，即從中國廣州取得台灣尚無合法輸入的白藥粉、黃藥粉，並以一年19多萬元聘請張男為耐久能賽鴿醫院負責人，與張男共同研究藥品成分配方比例，再由劉男採購抗生素、藥品、葡萄糖等原料，製作出「呼吸道複合感染粒」、毛滴蟲球蟲」、「腸炎下痢粉」等4種用藥。
耐久能公司未經許可的偽藥販售對象為零售、鴿店及經銷商，許多鴿友也從賽鴿雜誌得知，直接打電話到耐久能公司買藥。
楊男起初聲稱這些不是偽藥，是處方藥，後又改稱配方表是張男決定，他是試驗張男調出的藥，一般動物用藥都是針對大型動物如牛馬豬，劑量太高，不適合給賽鴿用。
張男起初則聲稱他只是掛名耐久能醫院負責人，飼主若有用藥需求，會透過劉男找他開處方簽及調劑，不會有飼主直接到耐久能醫院看病，只有動物防疫所到耐久能醫院稽查時，他才會到醫院，並沒有實際從事診療行為，後又改稱每個買主都有經過他的診療才開藥。
楊男等3人都被依違反製造與販賣動物用偽藥罪起訴，也都認罪，並向檢方提出認罪協商，彰化地方法院將楊男判刑1年8月，併科罰金20萬，需向公庫支付150萬元；劉男判刑1年2月，併科罰金10萬元，向公庫支付50萬元；張男判刑1年2月，併科罰金10萬元，向公庫支付80萬元；耐久能公司併科罰金150萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言