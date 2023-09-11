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假調查官「王惠汶」網路亂竄詐騙 調查局急澄清
有不法分子在網路LINE群組「守護家園」中，持變造的調查官「王惠汶」服務證，試圖矇騙詐騙案被害人，進行二次詐騙。調查局今嚴正澄清，表示調查局絕對不會在網路上公開要求民眾提供資料以收集詐騙事證，提醒民眾切勿輕信網路不實訊息。
調查局指出，不法分子在該群組中，向詐騙被害人自稱「法務部調查局王惠汶」，在台灣高檢署統籌規劃下，自去年下旬執行「打詐獵蛇」專案，於今年2月16日偵辦電信網路詐欺案，正全力收集名稱為「隆德」詐騙犯罪事證及受騙民眾損失狀況，要求被害人提供進一步資訊，以幫助受騙民眾爭取最大的追討資金保障。
為取信於被害人，不法分子還出示附有照片的調查局職員證，但調查局分析，首先該職員證是經修圖為大頭照尺寸，再置入不明證件的實景照片；其次，調查局從未在網路上公開要求民眾提供資料，收集偵辦詐騙案的相關事證。
因此調查局鄭重呼籲，民眾若收到類似事證，請直接向調查局當地調查處、站提供相關資訊，以利偵辦，並維護自身財產安全。
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