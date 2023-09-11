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基泰給1億安置受災戶跳票？ 董事長辭職無法匯錢市府怒了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基泰建設建案「基泰大直」因施工不當，造成鄰近7棟民宅嚴重受損，台北市政府法務局長連堂凱9日晚間遞狀，針對市府損失聲請首波假扣押6195萬9982元；市府今下午再度遞狀替10戶全倒災民重建房屋聲請第二波假扣押2億元，連堂凱指出，基泰至今尚未匯款1億元至專案帳戶。

連堂凱指出，基泰建設昨日起表示會提供1億元給市政府，作為災後重建費用的擔保，但市府今持續和基泰聯繫，並提供專案帳號，截至目前為止，基泰尚未匯款，反而以公司內部程序有問題、董事長辭職等作為無法匯錢的理由。

連堂凱為此感到非常憤怒，他也呼籲台北地院指出，雖然基泰建設不斷表明可以、願意負擔責任，如今仍沒有看到任何實質擔保，經一整天聯繫的結果，基泰仍不願意把錢匯到市府專案帳戶。

他說，市長蔣萬安也說過基泰董事長辭職不是解決問題的方法，反而因辭職讓問題更無法解決。

台北市政府法務局長連堂凱指出，基泰建設至今尚未匯款1億元至專案帳戶。記者林孟潔／攝影
台北市政府法務局長連堂凱指出，基泰建設至今尚未匯款1億元至專案帳戶。記者林孟潔／攝影

基泰建設 假扣押 大直

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