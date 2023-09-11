男蟲慫恿女子賣房投資 錢得手後消失今稱「當時年輕不懂事」

十餘年前，徐姓男子透過網路交友與一名女子交往，他慫恿女子賣掉海外房產，把錢交給他投資，徐得手後消失。女子今年提告徐涉犯詐欺罪嫌，檢察官調查發現，年近6旬的徐前案累累，他多以交往為由，說服受害人投資，檢方依涉犯詐欺罪嫌起訴徐。

據了解，2009年至2010年間，徐曾透過Yahoo奇摩交友與本案女子交往，他自稱擔任公司經理，在海外擁有可觀資產。不過，徐得知女子擁有海外不動產後，慫恿女子賣掉房子，將賣得房子的美元40萬交給他投資，女子照做卻因此負債，徐再說服女子去海外工作，從此消失蹤影。

事過十餘年，女子表示內心飽受煎熬，今年才對徐提告涉犯詐欺罪嫌。

檢察官調查，發現男子先前已有6次涉嫌詐欺、偽造文書及妨害性自主的前案紀錄。舉例而言，2016至2018年間，徐以轉帳、持印章取走當時妻子485萬元存款、7塊金塊後消失；此外，徐曾與另一名女子投宿旅館，趁著對方未留意，盜刷女子信用卡支付旅館住宿費用。