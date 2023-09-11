元祖食品創辦人控前媳婦偷竊 被孫子戳破謊言誣告罪起訴

曾與元祖食品少東張劭緯有過13年婚姻的前「元祖少奶奶」安晨妤，去年應前婆婆、元祖創辦人張秀琬之邀，前往前婆婆家商討事宜，後來安女被張女藉故支開，再行返回時，被張女指控侵入住宅及偷走電腦。在場安女兒子證稱，母親再次回到奶奶家後，一直在陪他玩，且奶奶家中沒有電腦，台北地檢署今依誣告罪將張女起訴。

2019年，安晨妤因張秀琬二兒子張劭緯疑似外遇大黑松小倆口千金邱威樺，與張男離婚，雙方互控多起官司。檢方調查，去年初張秀琬為了與安女討論後續相關事宜，邀安女父母和安女、孫子一同到住家作客、討論。

中途，張女稱有些對話希望直接和親家溝通，請安女暫時離開、迴避，稍晚再回來共進晚餐。安女依言外出，晚餐前才返回張女住處，與前婆婆和孩子外出用餐後，遭張女提告。