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元祖食品創辦人控前媳婦偷竊 被孫子戳破謊言誣告罪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

曾與元祖食品少東張劭緯有過13年婚姻的前「元祖少奶奶」安晨妤，去年應前婆婆、元祖創辦人張秀琬之邀，前往前婆婆家商討事宜，後來安女被張女藉故支開，再行返回時，被張女指控侵入住宅及偷走電腦。在場安女兒子證稱，母親再次回到奶奶家後，一直在陪他玩，且奶奶家中沒有電腦，台北地檢署今依誣告罪將張女起訴。

2019年，安晨妤因張秀琬二兒子張劭緯疑似外遇大黑松小倆口千金邱威樺，與張男離婚，雙方互控多起官司。檢方調查，去年初張秀琬為了與安女討論後續相關事宜，邀安女父母和安女、孫子一同到住家作客、討論。

中途，張女稱有些對話希望直接和親家溝通，請安女暫時離開、迴避，稍晚再回來共進晚餐。安女依言外出，晚餐前才返回張女住處，與前婆婆和孩子外出用餐後，遭張女提告。

張女指控安女當天折返住處未經她同意，是擅闖民宅；且安女還涉嫌偷走住處電腦，但安女對上述指控均予以否認。檢察官為此特地傳喚小孩作證，了解當天奶奶和媽媽互動情形，結果孩子供稱，媽媽回到奶奶家後就一直在陪他玩，而且奶奶家根本就沒有電腦，直接戳破張女謊言。

前「元祖少奶奶」安晨妤遭前婆婆張秀琬誣告，張女今遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
前「元祖少奶奶」安晨妤遭前婆婆張秀琬誣告，張女今遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

奶奶 婆婆

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