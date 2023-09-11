資策會控侵權案 台北地院9月12日開庭傳喚高虹安

資策會認為高虹安論文侵害著作權，提起刑事自訴。台北地院明天將召開調查庭，傳喚新竹市長高虹安說明，採不公開審理。截至今天下午3時，北院沒接到高虹安請假的書面或訊息。

資策會去年指控，高虹安的論文涉及侵害資策會的著作權，其中1篇重製約8成、另1篇重製約3成，去年10月間向台北地方法院提起刑事自訴。高虹安則表示，她的博士論文沒有任何研究不當。

台北地方法院於今年3月21日首度開庭，傳喚資策會代表人到庭闡明自訴範圍及事實，庭訊採不公開方式進行。北院通知高虹安於8月29日出庭，但高虹安以新竹市議會議事為由聲請改期。

北院改訂明天上午10時30分召開調查庭，再次傳喚高虹安出庭。依刑事訴訟法第326條規定，明天的訊問過程不公開。