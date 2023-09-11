聽新聞
test
0:00 / 0:00
資策會控侵權案 台北地院9月12日開庭傳喚高虹安
資策會認為高虹安論文侵害著作權，提起刑事自訴。台北地院明天將召開調查庭，傳喚新竹市長高虹安說明，採不公開審理。截至今天下午3時，北院沒接到高虹安請假的書面或訊息。
資策會去年指控，高虹安的論文涉及侵害資策會的著作權，其中1篇重製約8成、另1篇重製約3成，去年10月間向台北地方法院提起刑事自訴。高虹安則表示，她的博士論文沒有任何研究不當。
台北地方法院於今年3月21日首度開庭，傳喚資策會代表人到庭闡明自訴範圍及事實，庭訊採不公開方式進行。北院通知高虹安於8月29日出庭，但高虹安以新竹市議會議事為由聲請改期。
北院改訂明天上午10時30分召開調查庭，再次傳喚高虹安出庭。依刑事訴訟法第326條規定，明天的訊問過程不公開。
北院指出，已依法傳喚被告，截至今天下午3時，沒接到被告請假的書面或訊息，被告會不會到庭取決於被告。另外，刑事訴訟法第75條規定，「被告經合法傳喚，無正當理由不到場者，得拘提之。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言