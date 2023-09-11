快訊

嘉義等8縣市注意！午後對流旺 大雨特報注意雷擊

超思巴西蛋逾4個月上架賣 農業部：製造日就是洗選日沒有問題

睡覺皇帝大！記者會被問及拜習至今零互動 拜登脫口「我要睡了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家裡豬跑掉遷怒路人 男脫衣露刺青再罵三字經判拘役30日

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣24歲曾姓男子因不滿開車路過陳姓男子出言不遜，竟脫掉上衣露出上半身刺青，對陳男罵三字經，還嗆聲說「ㄍㄟ西很多，要怎樣都來，沒有在怕的」，並對陳男丟石塊，彰化地方法院依恐嚇、公然侮辱罪，判處拘役30日，可易科罰金。

判決書指出，曾男於今年3月間某日下午，因家裡的豬隻跑掉，被開車路過的陳姓男子看到，曾男聽到陳男出言不遜，和他理論，兩人發生口角，曾男一氣之下竟脫掉上衣露出上半身刺青，並以身體碰撞陳男，又罵說「幹你娘機歪，ㄍㄟ西很多，要怎樣都來，沒有在怕的」等語，讓陳男心生畏懼，報警處理。

判決指出，曾男年紀尚輕，不能理性處事，只因認對方出言不遜，就恐嚇對方、公然侮辱，因此將他判處拘役30日，如易科罰金需罰3萬元，全案可上訴。

男子脫掉上衣露出上半身刺青，對人恐嚇罵三字經，彰化地方法院依恐嚇、公然侮辱罪，判處拘役30日。記者林宛諭／攝影
男子脫掉上衣露出上半身刺青，對人恐嚇罵三字經，彰化地方法院依恐嚇、公然侮辱罪，判處拘役30日。記者林宛諭／攝影

刺青 公然侮辱

延伸閱讀

用Line傳刀具照嗆「死妳小孩面前」 情緒失控男遭判拘役

NANA《假面女郎》拍一半去全身刺青　劇組怒爆：不負責任

韓媒踢爆「NANA全身刺青內幕」　怒害到《假面女郎》工作人員：不負責任

白家綺秀「J W Life」刺青放閃 回敬吳東諺當年傻勁：我罵他腦袋有洞

相關新聞

林姿妙控訴檢廉不當取供 「唯有勘驗證據才能自證清白」

宜蘭縣長林姿妙今天出庭後感謝法院對於辯護人聲請證據調查，同意勘驗涉及不正訊問的光碟，她並委由律師陳俊廷對外發言，批廉檢去...

連千毅入監後罪再加3條 恐嚇網友「送白包」又被判刑

直播主連千毅在高雄引發「直播主之亂」，被判刑7年定讞入監執行中，他之前不滿3名網友在臉書貼文、留言讓他形象受影響，私訊約...

酸鄭運鵬徵才像詐團挨告 美女發言人喊冤：臉書遭洗版3千則留言

民進黨立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙...

不甩酒測停車！騎士催油門衝過路檢點 警當場開罰18萬吊照

9月1日至30日為交通安全月，桃園警分局昨凌晨在三民路與中山路口執行取締酒駕暨危險駕車路檢勤務，期間一輛機車不聽員警指揮...

獨／高虹安「掰」理由不想出庭著作權法案？ 真實證據曝光

新竹市長高虹安被資策會自訴抄襲與同仁共同發表的期刊論文重製在博士論中，違反著作權法；台北地院之前寄傳票要求她8月29日出...

家裡豬跑掉遷怒路人 脫衣露刺青再罵三字經判拘役30日

彰化縣24歲曾姓男子因不滿開車路過陳姓男子出言不遜，竟脫掉上衣露出上半身刺青，對陳男罵三字經，還嗆聲說「ㄍㄟ西很多，要怎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦