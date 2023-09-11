家裡豬跑掉遷怒路人 男脫衣露刺青再罵三字經判拘役30日

彰化縣24歲曾姓男子因不滿開車路過陳姓男子出言不遜，竟脫掉上衣露出上半身刺青，對陳男罵三字經，還嗆聲說「ㄍㄟ西很多，要怎樣都來，沒有在怕的」，並對陳男丟石塊，彰化地方法院依恐嚇、公然侮辱罪，判處拘役30日，可易科罰金。

判決書指出，曾男於今年3月間某日下午，因家裡的豬隻跑掉，被開車路過的陳姓男子看到，曾男聽到陳男出言不遜，和他理論，兩人發生口角，曾男一氣之下竟脫掉上衣露出上半身刺青，並以身體碰撞陳男，又罵說「幹你娘機歪，ㄍㄟ西很多，要怎樣都來，沒有在怕的」等語，讓陳男心生畏懼，報警處理。