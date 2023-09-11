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林姿妙案辯方聲請偵訊影音 關鍵片段成消失3小時？

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導

林姿妙辯護律師詢問，若庭期衝到重要行程，可否替林請假由律師代為出庭？法官諭知，仍希望當事人親自出庭，真的無法抽身請事先請假，地院會再安排另外庭期。記者戴永華／攝影
林姿妙辯護律師詢問，若庭期衝到重要行程，可否替林請假由律師代為出庭？法官諭知，仍希望當事人親自出庭，真的無法抽身請事先請假，地院會再安排另外庭期。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今起進入第三次準備程序庭，確認被告聲請調閱的偵訊片段。辯方今年3月稱檢廉偵訊時不當訊問，且若干筆錄與偵訊內容不符，聲請調閱、勘驗大量偵訊光碟；不過其中「被告在偵訊過程中態度轉變」的關鍵片段，廉政署卻未提供。

宜蘭地院今開第三次準備庭，傳喚林姿妙、林姿妙女兒林羿伶、時任建設處代理處長吳朝琴、時任農業處農務科長吳東原、時任建設處代理處長黃志良、建設處建管科長林志揚、都計科長龍非池、財稅局長盧天龍、羅東鎮經建課長趙竑勳、課員黃耀智、前縣議員劉石純、前宜蘭縣商業會理事長陳正勲共12名聲請調閱、勘驗相關資料的被告出庭。

地院今天安排與確認辯方聲請調閱的偵訊片段共70多份、傳喚證人共60餘人次，檢方則對被告部分聲請提出異議，比如未被當作起訴證據的偵訊片段、與案件無涉的證人、或年事已高無法出庭的證人等等，這都沒有勘驗與傳喚的必要；受命法官表示，合議庭會再討論具體內容。

林羿伶的辯護律師稱，111年4月25日上午陳正勲被廉政官詢問時，否認犯行，但下午4時24分到6時18分這段時間過後，就改變態度認罪，這段時間相當關鍵，便聲請調閱偵訊錄音錄影及筆錄，法院卻未提供；此外聲請調閱111年1月13日晚上11時1分到隔日凌晨0時26分，檢察官訊問時任建設處代理處長吳朝琴的偵訊片段，也未見到。

受命法官回應，有請廉政署提供相關片段，但收到回函未包含此2片段，表示廉政署手上並無這段時間的偵訊光碟。代林姿妙發言的律師陳俊廷表示，無法確定具體情況為何，到底是片段丟失，還是該段時間本就沒有資料，要勘驗前後時間的光碟，才能判斷。

地院確認9月14日下午到10月23日上午共12天的庭期，林姿妙委任律師表示，林身為縣長常須出席重要活動或處理縣務，比如9月22日上午的庭期剛好是媽祖文化節開幕，是否可替她請假，由律師出席？受命法官表示，合議庭仍希望當事人都能親自到場，若無法前來請提前請假，地院會再另外安排庭期。

宜蘭地院今天開林姿妙涉貪案第三次準備庭，安排與確認辯方聲請調閱的偵訊片段共70多份、傳喚證人共60餘人次。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地院今天開林姿妙涉貪案第三次準備庭，安排與確認辯方聲請調閱的偵訊片段共70多份、傳喚證人共60餘人次。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙涉貪案進入第三次準備程序，睽違半年赴地院開庭。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙涉貪案進入第三次準備程序，睽違半年赴地院開庭。記者戴永華／攝影
代林姿妙發言的律師陳俊廷表示，辯方調閱的偵訊片段中，並未收到2段約3小時的關鍵片段，須要勘驗該時段前後的偵訊過程，較能判斷具體狀況。記者戴永華／攝影
代林姿妙發言的律師陳俊廷表示，辯方調閱的偵訊片段中，並未收到2段約3小時的關鍵片段，須要勘驗該時段前後的偵訊過程，較能判斷具體狀況。記者戴永華／攝影

林姿妙 廉政署

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