酸鄭運鵬徵才像詐團挨告 美女發言人喊冤：臉書遭洗版3千則留言

民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴。圖／讀者提供 民進黨立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙集團」讓人卻步，鄭提告求償60萬元，並要求徐女在臉書刊登判決要旨；徐千晴今開庭表示，「我才是名譽受損的人」，她身為小小的發言人，沒有能力去對抗立委，法院諭知10月5日宣判。

民眾黨主席柯文哲曾稱低薪是教育出問題，之後鄭運鵬在臉書PO出民眾黨以基本工資2萬6400元徵黨工，酸「驗證柯文哲香蕉只能請猴子的理論」，隨後民眾黨前發言人徐千晴也在臉書上反擊。

徐千晴截圖人力銀行徵才頁面，發文指鄭運鵬「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」；鄭運鵬事後稱辦公室沒有徵才，認為徐千晴沒有查證，提民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。

徐千晴今親自到法院開庭，指出自己看的徵才廣告沒有透露聯絡人、電話和員工，且她是評論可受公評之事，言論也對事不對人，無需浪費司法資源，她只是對公共事務有熱心的年輕人，從政至今才一年多的時間，若本案對她不利，會對年輕人參政造成不良影響，希望法院還她清白。

她說，她大學時曾上網買書卻被詐騙集團騙走3萬元，對於詐騙她有點情緒在，日後也特別注意相關事情，且她臉書因本案被洗版超過3000則，覺得自己才是「名譽受損的那一方」。