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北市府公布基泰大直連續壁廠商 都發局長：大家可以避開雷區

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
都發局長王玉芬表示，北市今天起將委託結構技師針對有在挖地下室工地進行檢查，預計一周內報告會出爐。記者林伯東／攝影
都發局長王玉芬表示，北市今天起將委託結構技師針對有在挖地下室工地進行檢查，預計一周內報告會出爐。記者林伯東／攝影

基泰大直施工不慎導致周邊民宅塌陷，北市府今天起將委託結構技師針對有在挖地下室工地進行檢查，預計一周內報告會出爐，接下來也會針對相關流程、法規進行討論，未來若涉及公安意外廠商也會公布讓大家「避雷」，都發局長王玉芬也公布「基泰大直」連續壁下包廠商叫「齊崴營造」。

王玉芬表示，今天已委託4大技師公會，第一波先針對184處有在開挖地下室工地進行檢查，第二波則會針對現有地下室有開挖倒勾跟連續壁工程做檢查。

王玉芬說，所有工地日後都會加強頻率檢查，預計每個月對於地下室有開挖工地，會增加檢查的頻率，對於相關鄰損規則，還有SOP、結構外審規定，會做整體的檢視，即刻啟動修法。

王玉芬表示，未來若建設公司、營造廠、分包廠商、技師等如果工地涉及公安跟鄰損部分，嚴重時北市府會公開相關資訊，包括下包廠商，她今天也公布「基泰大直」連續壁下包廠商叫「齊崴營造」，針對嚴重工安問題工地，相關的營造廠、下包廠一個都跑不掉，「大家可以避開雷區」。

大直民宅傾斜 基泰建設

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