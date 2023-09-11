連千毅入監後罪再加3條 恐嚇網友「送白包」又被判刑

直播主連千毅在高雄引發「直播主之亂」，被判刑7年定讞入監執行中，他之前不滿3名網友在臉書貼文、留言讓他形象受影響，私訊約對方「泡茶」、「送白包」，被依恐嚇罪起訴，高雄地院審理後，今依3條恐嚇罪，判拘役25至30天拘役，均得易科罰金。

連千毅2016年在左營區開設「蘭庭精品」，以口頭禪「現主時」、「刷整排愛心」迅速闖出名號，但他吸收公司男員工加入「天道盟太陽會」等犯罪組織，4年前和寵物店業者鄭又仁在網路上結怨，雙方互相砸店、開槍，引發「直播主之亂」。

直播主之亂造成高雄治安大亂，時任刑事局長、現警政署長黃明昭還南下坐鎮，陸續以專案拘提連千毅旗下小弟，瓦解他在高雄的幫派勢力，治安亂象才告平息，連千毅最終被判刑7年定讞，已在6月入監服刑。

連千毅涉入多起案件，2019年9月連千毅接受媒體採訪，介紹倉庫坐擁的名車品牌，楊姓網友看到連千毅講錯車輛型號，在新聞粉絲頁留言糾正。

連看到留言後不滿，9月11日親自私訊楊姓網友，逼迫對方將留言刪除「給你三天時間，要不然在找時間約你泡茶」、「我看你行情不錯，都拍好車，我一個人15台車，我跟你認識一下」。

連傳完訊息後，再將楊姓網友的留言截圖傳到公司群組，指揮小弟接力私訊恐嚇「三天內把留言刪除，不然一定請你喝茶，不信試試看」，楊姓網友收到恐嚇訊息後報警。

警方調查後，發現不僅楊姓網友受害，藍姓網友在連千毅直播間競標福箱，卻因買賣糾紛被連的小弟私訊嗆聲「沒屁股還跟人家競標？」、「姓名電話地址傳來」、「3100（指白包）要給你」、「最好公開跟任哥（連千毅綽號）道歉，不然馬上找到你」、「我說的是發文公開道歉」；藍姓網友收到恐嚇訊息後，隨即在個人臉書發文致歉。

檢警偵辦時，另外查出連千毅涉及多起恐嚇，根據楊姓、藍姓等受害網友的供述及連千毅小弟與被害網友的對話截圖，認定連千毅涉嫌指揮小弟恐嚇網友，全案偵結，依恐嚇罪將連千毅起訴。