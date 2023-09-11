陽明山仰德大道泵浦車失控車禍釀4死9傷 維修技師判關3年半定讞

陽明山仰德大道2017年發生泵浦車重大車禍釀4死9傷。圖／聯合報系資料照片

2017年陽明山仰德大道泵浦車失控連環車禍釀4死9傷，負責維修肇事混凝土泵浦車的真銓材料行技師盧志宏否認犯行，一、二審皆依過失致死罪判刑3年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭因坦承犯行，並和多名被害人家屬達成和解，一審依過失致死罪分別判處4年2月徒刑，二審改判2年徒刑並宣告緩刑5年，她和檢方均未上訴第三審而確定。

2017年7月19日，阮姓司機從淡水駕駛混凝土泵浦車至台北市灌漿後，沿仰德大道下山時，煞車失靈高速衝撞對向民宅、22輛車，連環車禍釀4死9傷，阮也身亡。

一審審理期間，陳美蘭否認犯行，供稱車禍與車輛超重、無手煞車之間沒有因果關係，法院也把整顆後差速器搬到法庭上勘驗，查看斷裂插銷，最後依台灣區汽車修理工業同業公會鑑定人及販售差速器廠商作證，排除插銷是使用過程中外力斷裂，而是早在2016年12月7日，盧更換後差速器就「已斷裂」。

一審認為陳美蘭須對泵浦車嚴重超載、手煞車移除負責，盧志宏則對後差速器插銷插銷斷裂負責，依過失致死罪判刑，分別判陳女4年2月徒刑、盧3年6月徒刑。

二審期間陳美蘭坦承犯行，僅就一審量刑部分上訴；盧志宏雖坦承負責維修保養事故車輛的底盤、煞車及傳動系統，時間長達10年左右，2016年12月7日也有替車輛更換後差速器，隔年4月25日更換中央傳動軸等。

但盧志宏否認犯行，辯稱他是購買後差速器的二手翻修品，買來時插銷和螺帽都鎖在差速器上，有確認過插銷沒有斷裂，隔年因阮表示車輛有點抖動，他當時更換傳動軸，也有檢查減速驅動齒輪固定螺帽上的插銷還在，他沒有動到減速驅動齒輪固定螺帽，所以沒有過失。

二審考量陳美蘭身為泵浦車實際管理者，明知車輛不僅嚴重超載，且已拆除手煞車，卻容任泵浦車行駛在路上，導致事故發生，再者事故車輛車齡已高，車況不佳，如功能異常會造成重大危害，輕忽保持車輛正常安全行駛的注意義務，不尊重其他用路人生命安全。

二審指出，陳美蘭已賠償多名死者家屬而達成和解，僅剩一名告訴人因雙方認知金額差距過大而無法達成和解，但陳美蘭除了強制險之外，願意再賠償220萬元，但因該名告訴人堅持索求1200萬元高額賠償，而致無法和解，認為陳美蘭確實有賠償誠意，犯後態度良好，改判陳女2年徒刑並宣告緩刑5年。

至於盧志宏部分，二審認為一審判決沒有違誤，量刑沒有違背與罪刑相當原則，仍判盧3年6月徒刑；盧不服判決再上訴第三審，最高法院認為二審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。