聽新聞
test
0:00 / 0:00
不甩酒測停車！騎士催油門衝過路檢點 警當場開罰18萬吊照
9月1日至30日為交通安全月，桃園警分局昨凌晨在三民路與中山路口執行取締酒駕暨危險駕車路檢勤務，期間一輛機車不聽員警指揮管制停車受檢，猛催油門衝過路檢點加速逃逸，警方立即調閱錄影畫面，查出車主為一名洪姓男子，依據道路交通管理處罰條例35條第4項規定，直接開罰18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。
桃園區三民路與中山路為交通事故熱點，警方昨晚間11點至凌晨1點多，在路口設立告示牌執行取締酒駕暨危駕勤務，一輛普通重型機車行經路檢點時，警方以指揮棒示意並喝令駕駛停車受檢，駕駛卻突然猛催油門加速衝過路檢點，從三民路往復興路方向逃逸。
警方基於安全考量未追逐，但立即調閱路檢點錄影及員警密錄器畫面，認定該機車駕駛衝過攔檢哨等同故意拒絕酒測，進一步查閱車牌查出車主是洪姓男子，依據道路交通管理處罰條例第35條第4項逕行告發，直接開出18萬元罰單，並吊銷駕駛執照。
洪男若對處分有異議，必須向桃園市政府交通裁決處申訴並舉證實際駕駛人身分，來證明不是他闖過攔檢哨；警方呼籲，酒駕相關罰則加重，今年6月30日起，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。此外駕駛人酒駕之酒精濃度超過0.25mg/l以上，警方會將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言