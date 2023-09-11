快訊

退休外交官生前贈女友2千萬 子女控她抓手蓋指印卻敗訴

足球／吃黃牌怎麼辦？ 選手拿「這張卡」反擊 裁判笑了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不甩酒測停車！騎士催油門衝過路檢點 警當場開罰18萬吊照

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

9月1日至30日為交通安全月，桃園警分局昨凌晨在三民路與中山路口執行取締酒駕暨危險駕車路檢勤務，期間一輛機車不聽員警指揮管制停車受檢，猛催油門衝過路檢點加速逃逸，警方立即調閱錄影畫面，查出車主為一名洪姓男子，依據道路交通管理處罰條例35條第4項規定，直接開罰18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

桃園區三民路與中山路為交通事故熱點，警方昨晚間11點至凌晨1點多，在路口設立告示牌執行取締酒駕暨危駕勤務，一輛普通重型機車行經路檢點時，警方以指揮棒示意並喝令駕駛停車受檢，駕駛卻突然猛催油門加速衝過路檢點，從三民路往復興路方向逃逸。

警方基於安全考量未追逐，但立即調閱路檢點錄影及員警密錄器畫面，認定該機車駕駛衝過攔檢哨等同故意拒絕酒測，進一步查閱車牌查出車主是洪姓男子，依據道路交通管理處罰條例第35條第4項逕行告發，直接開出18萬元罰單，並吊銷駕駛執照。

洪男若對處分有異議，必須向桃園市政府交通裁決處申訴並舉證實際駕駛人身分，來證明不是他闖過攔檢哨；警方呼籲，酒駕相關罰則加重，今年6月30日起，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。此外駕駛人酒駕之酒精濃度超過0.25mg/l以上，警方會將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本月為交通安全月，桃園警分局昨凌晨在三民路與中山路口執行取締酒駕暨危險駕車路檢勤務。記者周嘉茹／翻攝
本月為交通安全月，桃園警分局昨凌晨在三民路與中山路口執行取締酒駕暨危險駕車路檢勤務。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名洪姓男子騎車衝過路檢點，逃避警方酒駕攔檢，遭罰18萬元並吊銷駕駛執照。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名洪姓男子騎車衝過路檢點，逃避警方酒駕攔檢，遭罰18萬元並吊銷駕駛執照。記者周嘉茹／翻攝

酒駕 酒測

延伸閱讀

高雄騎士趕上班闖紅燈遭警攔 「假吹」被識破班也上不成

陸軍上士酒駕自撞護欄墜水溝 丟工作急喊冤「我沒傷到別人」

行人事故較去年少1成 桃警加強交通執法意外揪出竊賊

疑酒駕超標破表 大甲警查出原來是酒精濃度95%漱口水引起

相關新聞

不甩酒測停車！騎士催油門衝過路檢點 警當場開罰18萬吊照

9月1日至30日為交通安全月，桃園警分局昨凌晨在三民路與中山路口執行取締酒駕暨危險駕車路檢勤務，期間一輛機車不聽員警指揮...

獨／高虹安「掰」理由不想出庭著作權法案？ 真實證據曝光

新竹市長高虹安被資策會自訴抄襲與同仁共同發表的期刊論文重製在博士論中，違反著作權法；台北地院之前寄傳票要求她8月29日出...

影／林姿妙出庭喊「我沒罪」 怒批一通錯誤電話張冠李戴

宜蘭縣長林姿妙捲入涉貪案，檢方去年起訴15人，林否認犯行並稱檢廉不當取供，辯方律師聲請調閱偵訊錄音錄影，今起密集開13天...

退休外交官生前贈女友2千萬 子女控她抓手蓋指印為何卻敗訴

人生走到最後，如何妥善處理身後事，真的需要大智慧。曾派駐我國某邦交國大使的退休外交官，病重之際為了照顧跟自己走到最後的女友，在生前簽署贈與契約，要把存款三分之二贈與女友，未料契約簽署3天後就過世，財產均落入成為遺產。女友見外交官子女遲未履行父親生前的贈與心願，於是提告希望拿回，但子女堅稱這契約無效，因為女友拉著爸爸的手在契約上蓋章...

陽明山仰德大道泵浦車失控車禍釀4死9傷 維修技師判關3年半定讞

2017年陽明山仰德大道泵浦車失控連環車禍釀4死9傷，負責維修肇事混凝土泵浦車的真銓材料行技師盧志宏否認犯行，一、二審皆...

竹縣工務處長涉貪收押今免職 職務由副處長代理

新竹縣工務處長江良淵疑收賄遭收押，檢調人員在其住處搜出上千萬來歷不明現金。新竹縣政府表示，依照公務員懲戒法第4條規定，江...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦