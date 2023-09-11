不甩酒測停車！騎士催油門衝過路檢點 警當場開罰18萬吊照

人生走到最後，如何妥善處理身後事，真的需要大智慧。曾派駐我國某邦交國大使的退休外交官，病重之際為了照顧跟自己走到最後的女友，在生前簽署贈與契約，要把存款三分之二贈與女友，未料契約簽署3天後就過世，財產均落入成為遺產。女友見外交官子女遲未履行父親生前的贈與心願，於是提告希望拿回，但子女堅稱這契約無效，因為女友拉著爸爸的手在契約上蓋章...

2023-09-11 11:30