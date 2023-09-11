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「好朋友」常找幕僚談事？ 高虹安遭綠營議員赴檢調告發

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

前新竹市文化局長錢康明今在臉書發文，指高虹安的「好朋友」（男友）常在外面找市府幕僚「談事情」是不對的；新竹市議會民進黨團今開記者會。記者王駿杰／攝影
前新竹市文化局長錢康明今在臉書發文，指高虹安的「好朋友」（男友）常在外面找市府幕僚「談事情」是不對的；新竹市議會民進黨團今開記者會。記者王駿杰／攝影

新竹市長高虹安近日被爆跑行程座私人豪車，又入住新竹公園對面的豪宅社區「回建築」，前新竹市文化局長錢康明今在臉書發文，指高虹安的「好朋友」（男友）常在外面找市府幕僚「談事情」是不對的，遭綠營市議員質疑這根本是白手套的行為，於今天中午將相關證據送至新竹地檢及政風單位，告發高虹安收受不當饋贈，涉犯貪汙治罪條例，並呼籲高面對社會大眾質疑，應公開相關租賃資訊。

新竹市議會民進黨團今開記者會，黨團總召陳建名說，高虹安與男友共住的豪宅「回建築」，其房東林姓屋主擁有濃厚的建商背景，不僅為知名建設集團的子公司負責人，過去更曾擔任這棟豪宅建設公司的監察人，合理懷疑高虹安假男友身份，實質為白手套和建商承租豪宅。

議員楊玲宜表示，根據地籍資料且經查證，高虹安男友承租的回建築豪宅為一名林姓女士持有，該女士於今年1月購買此8樓豪宅，也就是在高虹安上任市長（去年12月25日）後購入，經查，這名林姓屋主不僅為保興資產管理公司負責人，也是福軒建設開發公司的董事，更為高登國際公司創辦人，而這三間公司營業項目包括不動產投資開發、土地開發、都市更新等，更巧合的是其地址新竹市公道五路二段415號與419號皆位於新竹知名建設集團的辦公大樓內部。

楊玲宜表示，檢視其租賃期約，包含「豪宅分租套房」以及「打碼的租金」都不禁讓外界懷疑，建商用不符合行情的租金承租豪宅，實質是為高虹安提供住處，建商左手賣右手（林女士），將產權轉為自然人，再出租給高虹安的男性友人。

議員劉康彥表示，縣市首長掌管行政大權，主掌大小資源分配，市長更是都市開發委員會的主任委員，同時掌握建商建照、使用執照等生殺大權，高虹安接受「友人協助」搭豪車，男友承租的豪宅與建設有千絲萬縷的關係，高虹安毫不避諱與建商之間的關係，這些都是擔任市長的大忌。

民眾黨議員李國璋則說，盼外界不要含沙射影，高虹安的男友確實偶爾有接送，如果這會有問題，就應該訂下市長親屬不得踏入市府的規定，倘若如此，未免太不盡人情，離職的市府人員應該好聚好散，若有明確證據就去提告，不要一直放話。

李國璋指出，講到都更，若建案是合法申請跑流程，該放行就放行，該嚴格要求就嚴格要求，不需要刻意刁難，比如前朝市府，一切都要透過關係來溝通，難道市區真的不需要合理的都更來促進繁榮嗎？如果這樣就要被傳與建商有對價關係，那就應該提出證據，即使有心人士向檢方告發，最後若因證據不足做出不起訴處分，但此舉已達到抹黑市府的名聲與努力的效果。

國民黨議員陳慶齡指出，局處首長應該端出牛肉給老闆，據他觀察，這幾次文化局提出的提案都了無新意，多數都是延續前市府的活動，比如風城藝術節與仲夏藝文季等，是國民黨團不斷建議要求提出有別於前朝新方案，此外，文化局業務複雜，新的文化局長也應該清乾淨前朝留下來的詬病與疑點，但錢康明都沒有做到。

時代力量立委邱顯智說，他支持廉政署督導政風介入調查，高虹安應主動對外說明，有沒有接受與其職務有利害關係的餽贈，有沒有如錢康明指控的，非府內人員「常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情」、「把我約出去談新竹市跨年晚會」這些這些 跨越廉政紅線的行為。

高虹安 楊玲宜 邱顯智

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