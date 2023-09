獨／高虹安「掰」理由不想出庭著作權法案？ 真實證據曝光

新竹市長高虹安。圖/聯合報系資料照片

新竹市長高虹安被資策會自訴抄襲與同仁共同發表的期刊論文重製在博士論中,違反著作權法;台北地院之前寄傳票要求她8月29日出庭,高虹安主張因市議會召開臨時會不克到庭,盼能改期,但依當天會議紀錄,高虹安沒有現身議會。

法官已根據高虹安所稱的「公務行程」改訂庭期,通知她明天上午10時30分出庭進行調查程序,由於高虹安市長身分矚目,為維護法庭秩序順暢,法院已囑法警室加派人手維安。

法官月前寄傳票給高虹安通知她8月29日出庭,不過,高以議會發函市府的公文書為據遞狀請假,敘明相關理由,致法官改期審理,不過,依據「新竹市議會第11屆第5次臨時會第2次會議紀錄」資料,這天開會與高虹安無關。

議會紀錄顯示,時間是民國112年8月29日(星期二) 上午10時27分到11時38分,地點在新竹市議會議事廳,主席是新竹市議會議長許修睿。

紀錄中列席官員包括民政處長嚴翊琦、財政處長陳香君、產業發展處長許智堡、教育處代理處長李季縈、工務處長曾嘉文、社會處長黃佳婷、勞工處長黃錦源、地政處長何憲棋、都市發展處長翁義芳、交通處長倪茂榮、城市行銷處長林正光、行政處長吳皇昇、人事處長陳建宏、主計處長李慧君、政風處長廖錦旌、稅務局長蘇蔚芳、警察局長張素菱、衛生局長陳厚全、環境保護局長江盛任、文化局長錢康明、消防局長李世恭。

以及議會秘書長沈敏欽、議事組主任李吳喜、法制室主任林芳婷、彭秘書學雷,名單中並沒有高虹安。

著作權法案法院今年3月21日先傳喚資策會調查,資策會委任律師陳家輝、周宇修出庭,採不公開審理;庭畢,陳家輝表示,高的論文有重製、改作的問題,造成資策會權利受侵害。

資策會2022年10月提自訴,主張高虹安與資策會同仁發表的「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.」、「Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction」2篇期刊論文著作權屬於資策會,高抄在論文中。

資策會認為,高虹安的博士論文包含文字、圖片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文,一篇重製約8成,另一篇重製約3成,不過,高虹安否認侵權,因此交由司法釐清。