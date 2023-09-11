影／林姿妙出庭喊「我沒罪」 怒批一通錯誤電話張冠李戴

宜蘭縣長林姿妙捲入涉貪案，檢方去年起訴15人，林否認犯行並稱檢廉不當取供，辯方律師聲請調閱偵訊錄音錄影，今起密集開13天準備程序庭勘驗大量光碟。林姿妙上午踏進法院前受訪，替縣府同仁喊冤，痛批一通錯誤的電話，延伸這麼多公務人員無辜受傷害，語氣堅定說：「我沒有做壞事，我沒罪」。

林姿妙所說的錯誤電話，係指去年初廉政署大動作徹夜訊問她時，把壯圍鄉農會理事長林听洲的一通電話，誤指是涉案被告、前商業會理事長陳政勳的來電，羅織她入罪。

林姿妙今天批評，一通不實的錯誤的電話，張冠李戴，延伸那麼多無辜的公務人員受到傷害，他們都很認真努力為國家為社會做事，這樣子甚至長時間的詢問，目的就是要打壓林姿妙，「我這輩子正正當當，實實在在」「我沒有做壞事，我沒罪」。

進入法庭前，她又再度怒批，他們都是無辜的啊，不實的電話、錯誤的電話，折騰人家。

宜蘭地院今天召開第三次準備程序庭，林姿妙在前二次開庭否認全部犯行，表示自己認真做事、清清白白，反擊這是政治迫害，有心人士意圖影響2022年的縣長選舉；今年3月第二次準備庭中，林姿妙等人的辯護律師聲請調閱偵訊光碟，證明廉政官威脅或利誘數名被告與證人，說出與事實不符的證詞。

本次準備程序長達13天，將勘驗大量的偵訊光碟。法界人士指出，若真的存在不正取供，檢方提出的多項證據將不具證據能力，對法庭上的攻防至為不利；此外廉政署也可能坐實「政治迫害」之名，甚至影響到明年大選。

另一方面，也有人認為，辯方聲請調閱大量錄音錄影，只是拖延時間的手段，意圖讓一審判決盡量往後。根據地方制度法第78條，地方首長若涉貪汙，經一審判決有期徒刑者，將被直接停職；若林姿妙在明年大選前遭到停職，對藍營選情形同海嘯，是難以接受的風險。

宜蘭地院今天開庭，縣長林姿妙踏進法院前，替縣府同仁喊冤，痛批一通錯誤的電話，延伸無辜公務人員無辜受傷害，堅定語氣說：「我沒有做壞事，我沒罪」。記者戴永華／攝影