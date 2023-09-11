藥師給錯藥害癲癇婦病得更重 賠280萬換緩刑免坐牢
高雄朱姓藥師誤拿處方箋配藥，造成有癲癇症的黃姓婦人吃錯藥造成腦病變，朱男被法院依過失重傷害罪判刑半年，高雄高分院審理後，考量朱男賠償280萬元和解，予以緩刑2年定讞。
判決指出，朱男身兼藥局負責人跟藥師，2019年8月間，黃姓婦人到朱男經營的藥局拿取帝拔癲腸溶錠、癲能停膠囊調劑等抗癲癇藥物，朱卻誤拿另一名劉姓男子的處方用藥。
黃女回家後長達28天沒有服用抗癲癇藥物，導致她在同年9月15日癲癇發作，經家人送往旗山醫院急救後，診斷為重積性癲癇合併腦病變，目前生活無法自理，需要專人全日照顧。
一審橋頭地院審理時，法官認為藥師交付藥劑時，應於包裝上記明「病患姓名」、「藥物」、「劑量」、「服藥時間」及「服藥途徑」等資訊，朱男卻誤將另一病患的降血糖藥物交給黃女，使得黃女未依照醫師處方定期服用抗癲癇藥，最終造成傷害。
一審法官認為朱男有過失，依過失致重傷害罪，判處朱有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，高雄高分院審酌朱男犯後坦承犯行，並以280萬元與黃女調解成立，刑度維持不變，另宣告緩刑2年。
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