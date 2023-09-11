高雄騎士趕上班闖紅燈遭警攔 「假吹」被識破班也上不成

高雄高姓男子騎機車在鳳山區一處路口闖紅燈，因滿身酒氣，警方施以酒測，高卻假吹被警方看破手腳斥責，吹測超標被送辦。記者石秀華／翻攝 高姓男子騎機車在高雄鳳山區一處路口闖紅燈，巡邏警網撞見攔查，高辯稱趕上班，警方聞到他滿身酒味，以感知器測試亮燈，高坦承前晚喝了半瓶啤酒，警方施以酒測，高卻多次假吹，在警方警告下才吹測成功，酒測值超出每公升0.43毫克，被上銬送辦，連班也上不成。

鳳山警分局文山派出所警員林祺紘、林明群，前天清晨5時許巡邏行經鳳山區文龍東路與八德路口，發現高姓男子（57歲）騎機車闖紅燈，趨前將高男攔查。

警方告知高「闖紅燈要開單」，高語帶歉意：「我趕著上班」，警方在對話中聞到高滿身酒味，詢問高是否有喝酒，高原本否認，警方以感知器測試結果亮紅燈，高才坦承前一晚喝了半瓶啤酒。

警方聽到高男說法，當下質疑：「都已經6、7個小時了，怎可能還沒退酒」，好意告知高「若真如你所說，建議去檢查一下，身體可能有狀況」，隨後拿出酒測器對高施以酒測。

酒測過程中，高假裝配合，假吹沒吹氣，被巡佐黃榮清當場看破手腳，斥責高：「氣有沒有吹出來，我們聽得很清楚，你這樣咬著，但不吹氣，機器沒辦法檢測出數值」。

高見假吹被識破，最後才吹測成功，結果測出酒測值超出每公升0.43毫克，當場將高上銬，警詢後依公共危險罪移送偵辦。

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