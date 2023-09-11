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「氣死老母、謀兄房產」 姪羅列大伯罪狀發傳單出事了
新竹55歲林姓男子與大伯有金錢及房產糾紛，去年7月14日上午7時許，他羅列大伯一家人3大罪狀，並將有畜生、謀奪親兄房產、詐欺親弟店鋪等文字印在傳單上，再到大伯家門口撒放。不僅如此，林男還將剩下的傳單，放到鄰近宮廟內供人拿取，大伯的兒子見狀氣得怒告。新竹地院依公然侮辱罪處林男拘役20日。
判決書指出，林男與原告林男為堂兄弟，林男因與大伯有金錢及房產糾紛，竟竟基於公然侮辱犯意，去年7月14日上午7時許，騎乘機車到大伯住處門口前，撒放寫有「畜生」等字眼的傳單，事後還將剩下的約20份傳單，放在附近宮廟中供人拿取。
林男發現，該傳單上竟寫著一家人3大罪狀，包括侵占親母骨董氣死老母、謀奪親兄房產、詐欺親弟店鋪等，甚至還有「惡有惡報，全家遭報應」等詛咒字眼，以及畜生等侮辱性文字，憤而提告。
法官認為，林男因家庭事務產生嫌隙，不思理性溝通解決問題，竟撒放印有不堪文字的傳單，藉此辱罵告訴人，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，所為實屬不該，由於林男坦承犯行，最後依公然侮辱罪處林男拘役20日，易科罰金2萬元。
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