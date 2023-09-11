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明年國軍志願役減少5187人 外離島駐軍總數卻逆勢上揚

陸軍上士酒駕自撞護欄墜水溝 丟工作急喊冤「我沒傷到別人」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍金門防衛指揮部陳姓上士返台休假期間，酒後駕車自撞護欄，送醫酒測值高達0.92毫克，金防部核定撤職並停止任用5年，他不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判陳敗訴，可上訴。

陳原是烈嶼守備大隊機槍班上士，他返台休假期間，2022年6月10日凌晨2時許酒駕自撞路邊護欄，民眾報警送醫，呼氣酒測值達0.92毫克，金防部召開評議會，最終核定陳撤職並停止任用5年，陳提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

陳主張，他是自撞掉入水溝，沒有造成其他人傷亡，也沒有損及他人財物，但軍方卻加重處分他撤職，已有違誤，且停止任用5年的處分也違反比例原則；他認為軍方人事評議會組成、送達通知、未給陳述意見機會等程序不合法。

北高行認為，金防部懲罰評議會開會通知、處分送達通知合法，組成也合法，並給予陳相當時間陳述意見；再者，國軍軍風紀維護實施規定中酒後駕車「肇事」，包括自撞車禍，軍方處分沒有違法或違反比例原則。

判決指出，陳服役超過15年，明知部隊三申五令宣導禁止酒駕，但身為士官領導幹部，卻知法犯法，嚴重影響部隊軍風紀，經評議會委員討論後，決議撤職停止任用5年，沒有濫用裁量權、違反比例原則，判陳敗訴。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

陸軍金門防衛指揮部陳姓上士返台休假期間，酒後駕車自撞護欄，送醫酒測值高達0.92毫克，金防部核定撤職並停止任用5年，他不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判陳敗訴，可上訴。示意圖。圖／ingimage
陸軍金門防衛指揮部陳姓上士返台休假期間，酒後駕車自撞護欄，送醫酒測值高達0.92毫克，金防部核定撤職並停止任用5年，他不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判陳敗訴，可上訴。示意圖。圖／ingimage

自撞 酒駕

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