聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄阮綜合醫院前副院長妻遇襲 二審仍判4.5年

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

阮綜合醫院是高雄知名大型醫院，多年前爆發經營權之爭，副院長妻子阮蘇貞遭黑衣人痛打，犯嫌判刑後，檢方上訴書點名作案動機。記者林保光／攝影
阮綜合醫院是高雄知名大型醫院，多年前爆發經營權之爭，副院長妻子阮蘇貞遭黑衣人痛打，犯嫌判刑後，檢方上訴書點名作案動機。記者林保光／攝影
高雄阮綜合醫院前副院長阮仲炯妻子阮蘇貞，多年前遭黑衣人埋伏痛毆重傷，阮蘇貞開記者會指與醫院經營權有關；檢警逮捕動手宋姓男子，宋辯稱是行車糾紛，一審認為宋隱瞞真正犯案動機及目的，依重傷害罪判刑四年半，檢方和宋男均上訴。高雄高分院合議庭認為一審量刑無誤，維持原判決。

檢方上訴直指阮蘇貞遇襲與家族醫院經營權糾紛有關，宋男接受他人委託教訓、報復或威嚇阮蘇貞，他堅不吐實犯案動機，但犯行含恐嚇、強制等犯罪內涵，應量處更合理刑度。

合議庭認為，宋男迄今未說明真正犯案動機，無法因此推論宋是受人委託，針對醫院經營權糾紛報復、恐嚇，一審量刑已審酌檢方事證及宋男前科，在法定刑度內酌量科刑。

二○一九年間，阮綜合醫院爆發經營權之爭，當年五月社員總會進行董監事改選前夕，阮仲炯妻子阮蘇貞遭宋男埋伏襲擊，送醫急救有腦震盪及多處骨折，還出現嗅覺喪失。

事後檢警逮捕宋姓、辛姓男子，宋男辯稱與阮蘇貞是行車糾紛，當天臨時起意，否認與董監事改選有關，辛男則稱只開車載人，不知宋男去打人。

但檢方認為宋男作案前曾變裝，行凶後將作案衣物丟棄，由辛男接走，加上供詞多變，認定動機與事實不符，起訴宋男、辛男。

高雄地院審理時，法官依據阮蘇貞就醫診斷紀錄，確認遭襲造成「嗅覺喪失」，已達重傷害程度，審理期間宋男仍未清楚交代作案動機，認定他以行車糾紛飾詞，掩飾真實動機，依重傷害罪判四年六月。

至於辛姓男子，一、二審都認定他涉案罪證不足，無罪確定。

延伸閱讀

阮綜合副院長妻遭打重傷 檢方上訴揭動機與經營權有關

新北馬崗漁村聚落登錄文資案 更一審判居民敗訴

「變裝賊」落網 在台南市至少犯5起 白河警逮住宅竊賊

台南攤商被控販毒判10年7月 二審大逆轉無罪

相關新聞

掃射遊藝場11槍 男涉教唆被訴

台中菲力國王遊藝場去年底遭長槍掃射十一槍，槍手詹姓男子事後投案，被依殺人未遂罪嫌起訴；檢警查出台南市程姓男子曾賭輸上千萬...

高雄阮綜合醫院前副院長妻遇襲 二審仍判4.5年

高雄阮綜合醫院前副院長阮仲炯妻子阮蘇貞，多年前遭黑衣人埋伏痛毆重傷，阮蘇貞開記者會指與醫院經營權有關；檢警逮捕動手宋姓男...

撂人掃飆亂毆機車族 2男判刑

張姓男子前年組成「鳳山掃飆」團體，號召十七人分乘九輛車，糾眾在鳳山區找無辜機車族滋事，造成四人受傷，檢方起訴帶頭張男及另...

竹縣農地違建傳收賄助壓件 工務處稱不太可能「壓件」

新竹縣政府工務處被指涉嫌在處理農地違建時收賄，助「壓件」延後裁罰。縣府工務處表示，每年編預算拆違建，平均執行30多件，不...

雲林議長涉案聲請出國再繳300萬擔保 法院證實:有如期回國

雲林縣議會議長沈宗隆涉向風電廠商收賄遭起訴並遭境管，上月底他以要和家人出國旅遊散心為由，向雲林地方法院提出9月3日至7日...

人夫外遇4寶媽抓包暴怒上網公審小三 下場卻慘了

桃園一名人妻發現丈夫外遇，不僅半夜拋下妻兒與小三同住過夜，甚至在車上發生性行為，對此人妻暴怒到丈夫經營的YouTube頻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦