高雄阮綜合醫院前副院長妻遇襲 二審仍判4.5年

阮綜合醫院是高雄知名大型醫院，多年前爆發經營權之爭，副院長妻子阮蘇貞遭黑衣人痛打，犯嫌判刑後，檢方上訴書點名作案動機。記者林保光／攝影 高雄阮綜合醫院前副院長阮仲炯妻子阮蘇貞，多年前遭黑衣人埋伏痛毆重傷，阮蘇貞開記者會指與醫院經營權有關；檢警逮捕動手宋姓男子，宋辯稱是行車糾紛，一審認為宋隱瞞真正犯案動機及目的，依重傷害罪判刑四年半，檢方和宋男均上訴。高雄高分院合議庭認為一審量刑無誤，維持原判決。

檢方上訴直指阮蘇貞遇襲與家族醫院經營權糾紛有關，宋男接受他人委託教訓、報復或威嚇阮蘇貞，他堅不吐實犯案動機，但犯行含恐嚇、強制等犯罪內涵，應量處更合理刑度。

合議庭認為，宋男迄今未說明真正犯案動機，無法因此推論宋是受人委託，針對醫院經營權糾紛報復、恐嚇，一審量刑已審酌檢方事證及宋男前科，在法定刑度內酌量科刑。

二○一九年間，阮綜合醫院爆發經營權之爭，當年五月社員總會進行董監事改選前夕，阮仲炯妻子阮蘇貞遭宋男埋伏襲擊，送醫急救有腦震盪及多處骨折，還出現嗅覺喪失。

事後檢警逮捕宋姓、辛姓男子，宋男辯稱與阮蘇貞是行車糾紛，當天臨時起意，否認與董監事改選有關，辛男則稱只開車載人，不知宋男去打人。

但檢方認為宋男作案前曾變裝，行凶後將作案衣物丟棄，由辛男接走，加上供詞多變，認定動機與事實不符，起訴宋男、辛男。

高雄地院審理時，法官依據阮蘇貞就醫診斷紀錄，確認遭襲造成「嗅覺喪失」，已達重傷害程度，審理期間宋男仍未清楚交代作案動機，認定他以行車糾紛飾詞，掩飾真實動機，依重傷害罪判四年六月。

至於辛姓男子，一、二審都認定他涉案罪證不足，無罪確定。