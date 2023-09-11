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撂人掃飆亂毆機車族 2男判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

張姓男子糾眾上路「掃飆」，卻找無辜機車族下手，警方當時陸續逮捕涉案男子，在車上發現毒品、棍棒、刀械等物。記者張議晨／翻攝
張姓男子糾眾上路「掃飆」，卻找無辜機車族下手，警方當時陸續逮捕涉案男子，在車上發現毒品、棍棒、刀械等物。記者張議晨／翻攝
張姓男子前年組成「鳳山掃飆」團體，號召十七人分乘九輛車，糾眾在鳳山區找無辜機車族滋事，造成四人受傷，檢方起訴帶頭張男及另外動手三人；高雄地方法院審理時張男死亡，兩名黃姓男子被依妨害秩序罪判刑九月、十月，劉姓男子未到案，通緝中。

檢警調查，前年九月廿日凌晨一時許，余姓男子等六人在鳳山區麥當勞前聊天，突然遭多部車包圍，車上的人下車直接詢問「你們在飆車嗎？」余男等人還沒回話，對方就潑灑飲料，接著持棍棒、西瓜刀狂毆，造成逃跑不及的四人受傷。

警方獲報趕到將傷者送醫，陸續逮捕張男等人，張男到案竟供稱是要替員警掃蕩飆車分子；其中對方有一名他認識的友人，他看到「熟面孔」後才停手離開。

檢方偵辦，發現張男當天以「看飆車」名義號召成立鳳山掃飆團體，再創建微信群組「抵制黑勢力」，拉攏同夥入群。

當天十八人分乘九輛車上路，打著掃飆名義，卻找無辜機車族下手，經查當天僅劉姓男子及兩名黃姓男子動手，因此只起訴帶頭張男及動手的劉男三人。

高雄地方法院審理期間，張男過世，劉姓男子則未到案被發布通緝；法官痛斥他們以「掃飆」自居，卻在馬路上隨意持刀械、棍棒攻擊他人，影響公眾安寧，依妨害秩序罪判兩名黃姓男子九月、十月徒刑。可上訴。

機車族 麥當勞

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