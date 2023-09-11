掃射遊藝場11槍 男涉教唆被訴

台中市「菲力國王」電子遊藝場去年底傳出槍響，涉案詹姓槍手在案發後在台南投案，繳出涉案槍彈。記者陳宏睿／翻攝 台中菲力國王遊藝場去年底遭長槍掃射十一槍，槍手詹姓男子事後投案，被依殺人未遂罪嫌起訴；檢警查出台南市程姓男子曾賭輸上千萬，案發前多次高調在臉書嗆聲，涉嫌教唆，今年三月從泰國押返。程始終否認，但檢方認定他提供槍枝，依槍砲等罪起訴，請求從重量刑。

起訴指出，卅八歲程男去年十一月十八日，以通訊軟體恐嚇菲力國王郭姓幹部「江湖事江湖了，以後菲力會很常發生槍擊」、「我手下養了多少槍犯在跑路的」等語。

程接著透過網路直播，以影片、動態訊息方式恫嚇「槍聲響起就是一億一千萬，不是那筆弄我的一千一百萬」、「命是你們的，錢是老闆的」、「我人在國外玩、台灣什麼事與我何關」等語；郭看到後向藍姓業者報告此事。

去年十二月十八日下午，卅六歲詹男駕車攜帶由程男以不詳方式提供的改造長槍、子彈一一四發（程曾在社群展示），至菲力國王門前開十一槍，玻璃碎片傷及一名客人。

詹男隨後到台南白河警分局投案，繳出作案長槍、子彈百發、防彈衣、自白書。隔天程男又在IG發布手榴彈相片，貼文「我是覺得要停業」、「有好幾棒選手」、「先禮貌打聲招呼」。

程案發後前往泰國，檢警認定涉案，今年三月七日循台、泰司法互助逮人，遣返回台後檢方聲押獲准。

程是台南白河民代之子，十三年前曾因尋仇糾紛爆發槍戰釀一死一傷，程與其父分別因槍砲、殺人等罪遭判刑，近年落腳台中，經營名表生意。

程始終否認涉案，槍手也未指認他，但檢方以他案發前後網路發文，認定他教唆、提供槍彈，是共同正犯，依槍砲、恐嚇、毀損等罪起訴，並以曾涉犯槍砲罪、否認犯行，建請加重其刑；全案移審台中地院後，法院裁定接押。