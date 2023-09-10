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竹縣農地違建傳收賄助壓件 工務處稱不太可能「壓件」

中央社／ 新竹縣10日電

新竹縣政府工務處被指涉嫌在處理農地違建時收賄，助「壓件」延後裁罰。縣府工務處表示，每年編預算拆違建，平均執行30多件，不太可能「壓件」。

媒體報導，有關新竹縣府工務處長江良淵涉貪案，據傳新竹檢調掌握來歷不明現金，除與釀竹北天坑的建案豐采520有關，也涉嫌在處理農地違建時向民眾、業者收取現金助「壓件」。

媒體報導，有知情人士透露，在農地違建經營超商的業者，因地點熱門，即使按次裁罰新台幣6萬元，只要不斷水電或強拆，都能持續獲利，若給不肖公務員10萬至20萬元，就能「壓件」延遲裁罰和處置時間。

對此，新竹地檢署表示，因偵查不公開，無法說明詳細案情，後續仍有相關約談、蒐證，賄款來源仍持續偵查。

新竹縣府工務處副處長陳盈州向中央社記者表示，每年編列預算拆除違章建築，平均每年可執行30多件，以影響公共安全及新建施工中、被民眾檢舉的違建優先執行，不太可能有「壓件」情事。

陳盈州認為，民眾若不諳法令，就可能遭不肖的「違建蟑螂」欺騙能協助處理違建延緩裁罰、斷水電及強拆等，給了錢之後，民眾以為是交給了公務員。

新竹縣府工務處表示，今年增加的農地違章案件限期3個月改善，並依法裁罰新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，按次累加裁罰，經3次查驗未改善即斷水斷電，如強制執行拆除，費用由所有權人負擔，經限期繳納逾期不繳者，移送行政執行署強制執行。

新竹縣工務處長江良淵等2名公務員及2名廠商涉貪，遭新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押禁見，院方8日晚間陸續開羈押庭，9日凌晨4人均已准押禁見。

知情人士爆，為了延遲裁罰和處置時間，新竹縣工務處私下向民眾、業者收取10萬至20萬不等現金幫忙「壓件」延後處理。圖／新竹縣政府提供
知情人士爆，為了延遲裁罰和處置時間，新竹縣工務處私下向民眾、業者收取10萬至20萬不等現金幫忙「壓件」延後處理。圖／新竹縣政府提供

新竹 違建 農地 公務員

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