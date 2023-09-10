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人夫外遇4寶媽抓包暴怒上網公審小三 下場卻慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名人妻發現丈夫外遇，不僅半夜拋下妻兒與小三同住過夜，甚至在車上發生性行為，對此人妻暴怒到丈夫經營的YouTube頻道影片底下留言公審，痛批「跟別人老公車震，很愉快嗎？」事後離婚遭小三提告。桃園地院審理，認為人妻留言內容足以貶損名譽，考量其懷孕期間得知丈夫外遇不堪此情，且事後有意修補，依犯加重誹謗罪處有期徒刑3月，緩刑2年。

判決書指出，2021年1月正懷第4胎的人妻小蓉（化名），發現丈夫阿翰（化名）與女同事發生婚外情，氣憤之下到丈夫經營的YouTube社群網站，找到丈夫與小三的互動影片，以數個帳號在底下留言「跟別人老公車震，很愉快嗎？」、「還敢一起工作，妳不知道他有4個孩子嗎？」、「怕別人知道你們的髒事，你們每刪一次我就加碼一次」等，公開痛批2人婚外情，小蓉與阿翰於去年7月13日離婚。

事後小三提告小蓉誹謗，案由桃園地檢偵查起訴。桃園地院審酌，當時阿翰發生婚外情，使小蓉對小三有所不滿，因此在阿翰經營的YouTube頻道影片下公開留言，內容足以貶損告名譽，所為誠屬不該。

法官考量，小蓉當時在孕期發現丈夫婚外情，不堪此情在影片下張貼文字，在審理中坦承犯行，且有意賠償告訴人，僅因與告訴人欲請求金額差距甚大而無法成立和解，堪認小蓉有意修補，尚難認其全無悔意，最終依犯加重誹謗罪處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

人妻因不滿丈夫與女同事婚外情車震，怒到其經營的YouTube頻道影片底下留言公審，法院判處人妻有期徒刑3個月。示意圖／ingimage
人妻因不滿丈夫與女同事婚外情車震，怒到其經營的YouTube頻道影片底下留言公審，法院判處人妻有期徒刑3個月。示意圖／ingimage

丈夫 婚外情 桃園

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