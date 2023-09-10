男持鞭炮恫稱炸嘴還炸生殖器？逼拍下體照法院判賠30萬
曹姓男子2021年間不滿賴姓男子，和他當時的妻子過從甚密，強行拉扯賴男往北市內湖區劍南山山區談判，造成賴男肩頸受傷，途中更拿出摺疊刀、鞭炮恫稱「炸嘴巴還是炸生殖器」逼迫賴男拍下生殖器私密照片。曹男遭判刑5月可易科罰金之刑，民事求償部分，士林地方法院認曹男侵害人格權，應賠償賴男30萬元。
判決指出，曹姓男子不滿賴姓男子和他妻子（已離婚）過從甚密，2021年間9月24日下午2時許，用妻子的電話約賴男見面，不知情的江男開車載著曹男和妻子抵達瑞光路，曹男向賴恫稱「你要自己上車，還是我押你上車」拉扯賴的衣領、項鍊，導致頸肩擦挫傷。
當時由江男開車載著賴、曹2人，前往內湖區劍南山山區談判，途中曹男拿出摺疊刀和鞭炮恫稱「你是要炸嘴巴還是炸生殖器，還是要用刀割」利用折疊刀、鞭炮恫嚇的威攝情境，脅迫賴男自行脫褲、持曹的手機自拍生殖器。
當時賴男遭剝奪行動自由、逼拍下隱私照片後，才重獲自由，警方獲報後到場，在車內查扣鞭炮和本案手機。曹男刑事部分，因賴男遭剝奪行動時間未滿1小時，傷勢非嚴重，曹男認罪等，依傷害罪判處5月徒刑，可易科罰金。
賴男提告求償主張，曹男行為侵害他的人格權，使其受有精神上痛苦，求償80萬元。曹男則不爭執刑事案件，但80萬元慰撫金金額過高。士林地院依兩造學經歷、收入、賴男遭受打擊程度、曹男加害行為等，判曹男應給付賴男30萬元。
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