海陸中尉營區死亡家屬忍痛辦告別式 陽光男孩模樣曝光

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長，5日清晨被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下；家屬強烈質疑死因不單純，國防部長邱國正在家屬下跪陳情後，允諾會給交代，蔡英文總統也要求國防部要釐清整起事件；家屬忍痛辦告別式，預計9月19日送鄭走完人生最後一程，並提供媒體鄭過往在軍中陽光大男孩的模樣，看了令人不捨。

陸戰隊99旅的官兵於5日清晨不見鄭姓中尉排長人影，官兵動員遍尋營區，最後在兵舍後方發現鄭懸吊在大榕樹上，雖立即救人，但已無生命跡象。軍方隨即通報高雄憲兵隊及警方，軍、警人員現場勘查，發現鄭當時懸吊位置離地面近5公尺高，研判輕生。

鄭男父母質疑，鄭男死亡的營區現場地上都是濕的，為何大體沒有泥濘味、樹味，雙腳鞋子都是乾淨的，樹高4、5米也不容易爬上去，而且上去、下來身體會這麼乾淨？哪一支樹幹都還搞不清楚；認為孩子是因工作超出負荷和壓力，加上隱形的施壓，造成心理創傷，要求查清真相。

鄭母曾在國防部長邱國正前往營區了解時下跪陳情，邱允諾「會把事情釐清，給家長交代」。當時人在非洲訪問的蔡英文總統，也提及對此事深感難過與不捨，要求國防部務必要把整件事情釐清，也要對家屬心情跟後續照顧全力以赴。

海軍陸戰隊指揮部曾表示，對於同袍過世深感不捨和遺憾，對於家屬所提疑問會列入管制，並請檢方依司法調查，「若有涉及不當管教，絕不寬貸」。

鄭男家屬這幾天忍痛著手辦理告別式，預計將於9月19日送鄭男走完人生最後一程，家屬並主動釋出鄭生前在軍中和同袍互動的開朗、陽光模樣，感嘆優秀的孩子就這麼走了，令人很不捨。