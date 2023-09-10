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大樓中庭指著主委家飆五字經 台中男被告公然侮辱無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子被社區江姓主委指控，在去年9月間，陳在社區中庭指著他家，大罵三字經、五自經，涉嫌公然侮辱，陳雖承認有罵髒話，但否認是罵江，一審認為，當時江在家，根據現場證人證詞，認定陳不是在罵江，判陳無罪。

判決指出，陳男是台中市龍井區一處社區的住戶，江男是社區主委，過去二人曾因停車問題，相處不睦。

陳男被江男指控，涉嫌在去年9月7日晚間9時許，與友人在社區中庭喝酒、聚餐時，因不滿江提出告訴，近期將出庭，而指著江家飆罵三字經、五字經，江男以錄音方式蒐證後提告公然侮辱。

台中地院審理時，陳男否認涉案，辯稱當天喝醉以後，江男沒有現場，不知道江男有無聽到他講話，沒有要對江男有公然侮辱的意思。

陳男律師也說，從江男提供的錄音譯文可知，陳男當時在現場說話、開玩笑、講髒話的對象是謝姓友人，不是江男，縱然言語有不當，但陳男始終沒有指名道姓，無法特定陳是在罵江。

一審審酌，陳男雖有說江男指控的不雅言語，不過沒有提到江男姓名，而且根據當時對話的前後文觀察，陳男是有指明是在辱罵謝男，其餘對向則沒有指明對象謾罵，因此無從得知陳男是對何人發表言論，難以認定有貶低江男的人格、名譽的情形，加上江男當時不在場，因此判陳男無罪，可上訴。

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台中市陳姓男子被控在社區中庭公然侮辱，台中地院判他無罪。本報資料照片
台中市陳姓男子被控在社區中庭公然侮辱，台中地院判他無罪。本報資料照片

公然侮辱 台中市

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