移民署在北科大辦外國新生座談會 人口販運當案例

移民署北區事務大隊台北市服務站積極關懷外籍學生，日前在台北科技大學舉辦外國新生座談會，用全英語與外國學生進行居留權益及人身安全議題交流，關懷近百名外國學生在台生活適應情形，活動圓滿順利。

新生座談會上，曾在英國留學生的台北市服務站移民官黎靜，對在座外國學生可能面臨的挑戰感同身受，她先以流利英語詳細說明外國學生居留證線上申辦、居留延期及居留證遺失的辦理方式，透過耐心地逐步介紹，降低外籍學生因不熟悉系統操作的不安感，並現場教學簡易的除錯方式。

另外，外國學生人身安全議題方面，台北市服務站移民官張邁文透過案例分享，把人口販運案例轉化成生活故事，讓新生透過故事了解如何自我保護，避免在台逾期居留及非法工作，陷入人口販運。

座談會上北科大新生反應熱烈，透過這次機會，紛紛向台北市服務站詢問有關居留期間變更地址、居留證線上申辦系統操作方式及延畢生或畢業生居留延期流程等相關問題，也分享在台生活的期待及未來生涯規劃。