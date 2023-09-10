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台中男闖文華高中不走 攻擊警員下體控「開我17槍」
台中市何姓男子在今年4月間無故侵入文華高中內，經校方要求離開不從，林姓警員到場後，何徒手攻擊警員跨下位置，造成警員雙手、腿部多處擦挫傷，但何辯稱「警先開我17槍才反擊」，一審依妨害公務罪，判拘役40天。
判決指出，何姓男子在今年4月29日上午8時許，無故侵入文華高中，當日校方是全日管制，校外及非相關人士，不得進入校園，校方發現何在校園滯留後，保全、學校教務主任都要求何男離開，但何男不從。
同日上午9時許，校方通報警方到場協助，何看到身穿服的警員，明知警員是依法執行職務的公務員，但仍在文華高中校園操場旁的欄杆處，徒手朝林姓警員的胯下部位攻擊，警員在欲以妨害公務現行犯逮人時，何仍持續攻擊警員，造成警員雙手背、左手肘、右小腿有多處擦傷。
何男落網後辯稱，當時他僅是在操場坐著而已，「警方先開我17槍，我才反擊」。全案依妨害公務罪送辦，台中地檢署偵結起訴，聲請簡易判決處刑。
台中地院審理後認定，何男挑戰公權力，無視國家法治，也對公務員依法執行職務的威信、尊嚴造成相當程度的影響，依法判處拘役40天，可易科罰金4萬元，可上訴。
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