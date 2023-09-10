新竹縣工務處長藏千萬現金 再爆農地違建疑涉收賄幫壓件

新竹縣工務處爆出收賄弊案，處長江良淵住處傳遭搜出上千萬元來源不明的連號現金。據傳檢調還掌握來歷不明現金除了與釀成竹北天坑的建案豐采520有關外，還指向在處理農地違建時，江疑向民眾、業者涉嫌收取10萬至20萬不等現金助「壓件」。檢調人員表示，基於偵查不公開，無法透露案件內容，不過後續將會繼續追查不明賄款來源。

新竹縣長楊文科上任後，強勢執法拆除農地違建，今年4月強制拆除湖口鄉5處鐵皮工廠倉庫，並將湖口鄉2家在農地違法經營的超商斷水、斷電處置，宣示鐵腕執法的決心。楊聽到傳聞表示，「不知道有這樣的事」，但新竹縣政府針對違建都是秉公依法處理，不可能讓業者有這樣的（壓件）行為。

不過知情人士透露，在農地違建經營超商的業者，因地點熱門，即使按次裁罰6萬元，只要不斷水電或強拆，都能持續「獲利」，為了延遲裁罰和處置時間，若給不肖公務員10萬至20萬現金拜託「壓件」延後處理，等同「繳錢」就可「續命」。

針對此事，新竹地檢署與新竹縣調查站立場一致，因偵查不公開，無法對外說明詳細案情，至於下周還有相關約談、蒐證，也都是跟以往案件一樣的標準作業流程，至於賄款來源也都還持續在偵查中。