石虎高鐵站旁吐血斃命 議員批台中市府保育委員會1次會都沒開過
針對有石虎在台中高鐵站區附近的高鐵路二段死亡，嘴角的地面留有大片血跡。台中市議員張家銨說，發生地鄰近石虎的棲地，農業局是否針對該路段設置石虎保護措施，及是否有肇事逃逸等問題，要求市府相關單位出面說明釐清，並批評市府沒有落實台中市石虎保育委員會職責。
張家銨說，筏子溪濱溪綠帶是保育類動物石虎穩定利用的棲地，此次發現石虎遭路殺的地點與筏子溪距離不遠，周遭也是偶有石虎出沒的區域。而一旁為車流量大、車速快的道路，更是緊鄰「台中高鐵娛樂城」預定地，卻不見市府針對此路段周遭有設置石虎保護措施的規畫。
她說，4年前自己與市議會同仁提案要求農業局制定「台中市石虎保育自治條例」，以保護石虎免於滅絕，然而市府先是一直不願設置「台中市石虎保育委員會」，最近成立了，但委員會連一次會議都沒有召開過。市府有了法源依據卻不執行「怎讓人相信市府有為石虎保育付出努力」。
張家銨要求，台中市石虎保育委員會必須盡速召開會議，並畫分石虎活動廊道及棲息場所，分別執行不同策略的保育規畫，以因地制宜推動石虎保育工作。她說，包含路殺事件，市府也該明定開發山坡地時，需充分考量營造石虎友善環境設施，以落實石虎保育工作。
農業局3月時曾表示，「台中市石虎保育委員會」今年底可舉行首次會議，並依調查結果，請委員審認石虎熱區。
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