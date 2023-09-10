快訊

嘉義割「侯」戰！賴上午授旗 侯下午回防 藍綠巷戰 車程不到10分鐘

拜登訪越前夕 紐時披露越南無視美國制裁計畫秘密向俄採購武器

桌球亞錦賽／4強不敵奧運金牌馬龍 林昀儒男單奪銅

石虎高鐵站旁吐血斃命 議員批台中市府保育委員會1次會都沒開過

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

針對有石虎在台中高鐵站區附近的高鐵路二段死亡，嘴角的地面留有大片血跡。台中市議員張家銨說，發生地鄰近石虎的棲地，農業局是否針對該路段設置石虎保護措施，及是否有肇事逃逸等問題，要求市府相關單位出面說明釐清，並批評市府沒有落實台中市石虎保育委員會職責。

張家銨說，筏子溪濱溪綠帶是保育類動物石虎穩定利用的棲地，此次發現石虎遭路殺的地點與筏子溪距離不遠，周遭也是偶有石虎出沒的區域。而一旁為車流量大、車速快的道路，更是緊鄰「台中高鐵娛樂城」預定地，卻不見市府針對此路段周遭有設置石虎保護措施的規畫。

她說，4年前自己與市議會同仁提案要求農業局制定「台中市石虎保育自治條例」，以保護石虎免於滅絕，然而市府先是一直不願設置「台中市石虎保育委員會」，最近成立了，但委員會連一次會議都沒有召開過。市府有了法源依據卻不執行「怎讓人相信市府有為石虎保育付出努力」。

張家銨要求，台中市石虎保育委員會必須盡速召開會議，並畫分石虎活動廊道及棲息場所，分別執行不同策略的保育規畫，以因地制宜推動石虎保育工作。她說，包含路殺事件，市府也該明定開發山坡地時，需充分考量營造石虎友善環境設施，以落實石虎保育工作。

農業局3月時曾表示，「台中市石虎保育委員會」今年底可舉行首次會議，並依調查結果，請委員審認石虎熱區。

一隻石虎上午被發見被撞死在台中烏日高鐵站附近道路。圖／林宏恩提供
一隻石虎上午被發見被撞死在台中烏日高鐵站附近道路。圖／林宏恩提供
一隻石虎上午被發見被撞死在台中烏日高鐵站附近道路。圖／林宏恩提供
一隻石虎上午被發見被撞死在台中烏日高鐵站附近道路。圖／林宏恩提供

石虎 台中市 高鐵

延伸閱讀

石虎死在高鐵站附近道路是路殺？ 保育員：也曾有被流浪狗咬死

驚！石虎在台中高鐵站旁被撞死 保育員直呼「可惜」

首場「信賴台灣」 林靜儀：毋甘支持者擔心被請去喝茶

影／台灣黑熊與石虎共域重要棲地！ 台中桃山部落喜見台灣黑熊遊蕩

相關新聞

新竹縣工務處長藏千萬現金 再爆農地違建疑涉收賄幫壓件

新竹縣工務處爆出收賄弊案，處長江良淵住處傳遭搜出上千萬元來源不明的連號現金。據傳檢調還掌握來歷不明現金除了與釀成竹北天坑...

石虎高鐵站旁吐血斃命 議員批台中市府保育委員會1次會都沒開過

針對有石虎在台中高鐵站區附近的高鐵路二段死亡，嘴角的地面留有大片血跡。台中市議員張家銨說，發生地鄰近石虎的棲地，農業局是...

行人事故較去年少1成 桃警加強交通執法意外揪出竊賊

9月1日至30日為交通安全月，桃園警分局近日在路口執行交通執法勤務，發現一輛違停路口的機車，上前一問意外查獲日前涉及竊盜...

中捷事故 台中市府：興富發完成賠償、無損公安才發使照

基泰建設塌樓案引發爭議，台中市議員林德宇要求中市府應防範中捷事故最後「求償無門」，且吊臂墜入捷運軌道，是否影響日後捷運公...

高雄男揪18人乘9車上路「掃飆」 追打的卻是無辜機車族

高雄張姓男子組成「鳳山掃飆」團體，號召10多名友人隨機找機車族下手，前年9月20日凌晨，張男率眾到鳳山一家麥當勞前找無辜...

台中男吃「保列健」14天罹乳癌？ 求償518萬法官駁回

台中市陳姓男子有攝護腺肥大問題，因故得知陳姓直銷商販售的「保列健」商品有療效而購買，未料吃了14天後，乳頭滲血，經醫院檢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦