資策會控侵權案 台北地院12日傳喚高虹安出庭

新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片 王駿杰 資策會認為新竹市長高虹安的論文侵害資策會2篇論文的著作權，向台北地方法院提起刑事自訴。北院訂於9月12日上午10時30分再度開庭，傳喚高虹安出庭。

資策會去年指控，高虹安的論文涉及侵害資策會的著作權，其中1篇重製約8成、另1篇重製約3成，去年10月間向台北地方法院提起刑事自訴。高虹安則表示，她的博士論文沒有任何研究不當。

台北地方法院於今年3月21日首度開庭，傳喚資策會代表人到庭闡明自訴範圍及事實，庭訊採不公開方式進行。北院通知高虹安於8月29日出庭，但高虹安以新竹市議會議事為由聲請改期。

北院改訂於9月12日上午10時30分開庭，再次傳喚高虹安出庭。據指出，截至9月7日止，北院並未收到高女請假等聲請。