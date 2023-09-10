快訊

解密手遊代儲灰色產業鏈 玩家為省錢恐淪詐騙洗錢工具

台灣人在販賣市場價碼好？救援困難有錢有公文也沒用

終結2天神隱 李四川證實：今基泰開會 做出提撥1億等3點初步結果

由基泰公辦都更？ 李四川：政府絕對站受災戶這裡

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市大直民宅塌陷案，台北市副市長李四川今天上午證實，與神隱兩天的基泰總經理在今天上午9點半開會，並做出3點初步共識，除提撥1億元外，基泰願意針對房子已損害的25戶，不管是蓋回去還住戶，或公辦都更，基泰都全力配合。不過由於有住戶擔心基泰的施工品質，李四川表示，這個部分，市府還是要尊重住戶想法，對於有一些住戶對施工品質有疑慮，政府絕對會站在受災戶這裡。

李四川今天受訪表示，受損塌陷的25戶這一棟，市長蔣萬安已經指示要辦理公辦都更，已經會往這一方向處理。

至於是否會由基泰來做？李四川說，還是要尊重住戶的想法，但是一般這件已經有這樣問題，有一些住戶對於施工品質有疑慮，政府絕對會站在受災戶這裡，原則上，要辦理公辦都市更新，市長蔣萬安已指示會往這一方向處理。

至於法務局今天針對民事部分再度提請假扣押，李四川說，盡管基泰願意提撥1億元，不過基於受災戶權益，市府還是會進行，對於北市府已經勒令基泰其他建案停工，媒體也問李四川，有議員質疑還有其他建案施工？李四川表示，這個一定要釐清，若是因為停工，將有一些材料堆置部分，我們允許，但如果停工還施工，一定會重罰。

有住戶擔心基泰的施工品質，李四川表示，這個部分，市府還是要尊重住戶想法，對於有一些住戶對施工品質有疑慮，政府絕對會站在受災戶這裡。記者陳正興／攝影
有住戶擔心基泰的施工品質，李四川表示，這個部分，市府還是要尊重住戶想法，對於有一些住戶對施工品質有疑慮，政府絕對會站在受災戶這裡。記者陳正興／攝影

李四川 北市 都更

延伸閱讀

高嘉瑜質疑基泰有門神？ 李四川：待過就叫門神 那我最多

終結2天神隱 李四川證實：今基泰開會 做出提撥1億等3點初步結果

【即時短評】基泰囂張程度令人咋舌 是誰讓他們有恃無恐？

損鄰規則建商「球員兼裁判」？苗博雅稱5月就提醒過蔣萬安

相關新聞

由基泰公辦都更？ 李四川：政府絕對站受災戶這裡

台北市大直民宅塌陷案，台北市副市長李四川今天上午證實，與神隱兩天的基泰總經理在今天上午9點半開會，並做出3點初步共識，除...

高嘉瑜質疑基泰有門神？ 李四川：待過就叫門神 那我最多

台北市大直民宅塌陷案今天進入第三天，民進黨立委高嘉瑜今天再爆，基泰大直的設計監造同一人已經被質疑球員兼裁判，甚至這位監造...

行人事故較去年少1成 桃警加強交通執法意外揪出竊賊

9月1日至30日為交通安全月，桃園警分局近日在路口執行交通執法勤務，發現一輛違停路口的機車，上前一問意外查獲日前涉及竊盜...

中捷事故 台中市府：興富發完成賠償、無損公安才發使照

基泰建設塌樓案引發爭議，台中市議員林德宇要求中市府應防範中捷事故最後「求償無門」，且吊臂墜入捷運軌道，是否影響日後捷運公...

高雄男揪18人乘9車上路「掃飆」 追打的卻是無辜機車族

高雄張姓男子組成「鳳山掃飆」團體，號召10多名友人隨機找機車族下手，前年9月20日凌晨，張男率眾到鳳山一家麥當勞前找無辜...

台中男吃「保列健」14天罹乳癌？ 求償518萬法官駁回

台中市陳姓男子有攝護腺肥大問題，因故得知陳姓直銷商販售的「保列健」商品有療效而購買，未料吃了14天後，乳頭滲血，經醫院檢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦