由基泰公辦都更？ 李四川：政府絕對站受災戶這裡

台北市大直民宅塌陷案，台北市副市長李四川今天上午證實，與神隱兩天的基泰總經理在今天上午9點半開會，並做出3點初步共識，除提撥1億元外，基泰願意針對房子已損害的25戶，不管是蓋回去還住戶，或公辦都更，基泰都全力配合。不過由於有住戶擔心基泰的施工品質，李四川表示，這個部分，市府還是要尊重住戶想法，對於有一些住戶對施工品質有疑慮，政府絕對會站在受災戶這裡。

李四川今天受訪表示，受損塌陷的25戶這一棟，市長蔣萬安已經指示要辦理公辦都更，已經會往這一方向處理。

至於是否會由基泰來做？李四川說，還是要尊重住戶的想法，但是一般這件已經有這樣問題，有一些住戶對於施工品質有疑慮，政府絕對會站在受災戶這裡，原則上，要辦理公辦都市更新，市長蔣萬安已指示會往這一方向處理。