行人事故較去年少1成 桃警加強交通執法意外揪出竊賊

9月1日至30日為交通安全月，桃園警分局近日在路口執行交通執法勤務，發現一輛違停路口的機車，上前一問意外查獲日前涉及竊盜案的嫌疑人，當場將其帶返所製作筆錄偵辦。警方統計今年至今，車不讓人共取締3274件，行人闖紅燈及其他違規有1884件，合計共5千多件，與去年行人事故對比，下降幅度將近一成。

8日晚間5點至7點，桃園警分局同安派出所員警於南平路、新埔六街口執行「交通安全月」路口交通執法勤務，見一部機車違停在路口，警方上前盤查騎士身分告發時，意外發現該名違規民眾的身材及衣著特徵，疑似為日前涉及竊盜案的嫌疑人，且該機車也正是他騎乘犯案的交通工具，立刻將其帶返所製作筆錄偵辦，全案依竊盜罪嫌函請桃園地檢偵辦，交通違規部分也依照規定告發。

桃園警分局統計，今年截至9月7日止，取締告發車不停讓行人有3274件，行人闖紅燈及其他違規有1884件，合計共5千多件，與去年行人事故對比，下降幅度將近一成，顯示加強取締相關交通違規仍有一定的防制效果。

同時警方也提醒酒駕扣牌新規定，道路交通管理處罰條例修正，6月30日正式上路，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。