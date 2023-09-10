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行人事故較去年少1成 桃警加強交通執法意外揪出竊賊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

9月1日至30日為交通安全月，桃園警分局近日在路口執行交通執法勤務，發現一輛違停路口的機車，上前一問意外查獲日前涉及竊盜案的嫌疑人，當場將其帶返所製作筆錄偵辦。警方統計今年至今，車不讓人共取締3274件，行人闖紅燈及其他違規有1884件，合計共5千多件，與去年行人事故對比，下降幅度將近一成。

8日晚間5點至7點，桃園警分局同安派出所員警於南平路、新埔六街口執行「交通安全月」路口交通執法勤務，見一部機車違停在路口，警方上前盤查騎士身分告發時，意外發現該名違規民眾的身材及衣著特徵，疑似為日前涉及竊盜案的嫌疑人，且該機車也正是他騎乘犯案的交通工具，立刻將其帶返所製作筆錄偵辦，全案依竊盜罪嫌函請桃園地檢偵辦，交通違規部分也依照規定告發。

桃園警分局統計，今年截至9月7日止，取締告發車不停讓行人有3274件，行人闖紅燈及其他違規有1884件，合計共5千多件，與去年行人事故對比，下降幅度將近一成，顯示加強取締相關交通違規仍有一定的防制效果。

同時警方也提醒酒駕扣牌新規定，道路交通管理處罰條例修正，6月30日正式上路，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。

此外，駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過0.25mg/l以上，警方會將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。嚴重超速也從超速60公里下修為40公里，最高可罰3萬6000元並吊扣牌照六個月。

員警執行交通指揮勤務查獲竊盜嫌疑人。記者周嘉茹／翻攝
員警執行交通指揮勤務查獲竊盜嫌疑人。記者周嘉茹／翻攝
警方執行取締酒駕勤務。記者周嘉茹／翻攝
警方執行取締酒駕勤務。記者周嘉茹／翻攝
警方執行取締超速行駛勤務。記者周嘉茹／翻攝
警方執行取締超速行駛勤務。記者周嘉茹／翻攝

桃園 酒駕 竊盜

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